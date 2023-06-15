وكيل صحة الإسماعيلية يستقبل رئيس النقابة العامة للتمريض

استقبل الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، وفدًا من النقابة العامة للتمريض يضم الدكتوره كوثر محمود نقيب التمريض ود.شيرين سعد ود.نانسي عبد الباسط بهيئة الرعاية الصحية.

واجتمع الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، والدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض بممثلى هيئة التمريض بالوحدات والمستشفيات، وهيئة الرعايه الصحية، بحضور هيام النسر نقيب تمريض الإسماعيلية وتريزه ابراهيم مديرة إدارة التمريض، وذلك لمناقشة عددًا من القضايا التى تخص المهنة.

وأكد الدكتور على حطب، دور وزارة الصحة والسكان بقياده الدكتور خالد عبد الغفار في دعم قطاع التمريض بكل احتياجاته، واعداد ممرضه على اعلى درجه من الكفاءه والخبره وهو ماتحرص علية وزارة الصحة من خلال التدريب والتعليم المستمر والمكثف لأعضاء هيئه التمريض ودعمهم بكافه السبل لتطوير الأداء بالمستشفيات والوحدات والذى ينعكس فى النهايه لصالح المريض.

وأشاد الدكتور علي حطب، بجهود عضوات هيئة التمريض بالإسماعيلية ، والدور الرئيسي والحيوي الذي يلعبه فريق التمريض في تقديم الخدمات الصحية وعلى دعمه الكامل لجهود النقابة والعمل علي التواصل الدائم لكل اعضاء هيئة التمريض والذي بدوره يصب في مصلحة المرضي والخدمات الطبية المقدمة.

واثنت الدكتوره كوثر محمود نقيب التمريض على قيادات وأعضاء هيئه تمريض الإسماعيلية واكدت على تقديرها واعتزازها بدورهم فى كافه قطاعات الخدمه الصحية بالمحافظه والمظهر المشرف وجودة وتميز الأداء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيليه كثانى محافظه على مستوى الجمهوريه والتطور فى الخدمات المقدمه للمرضى بالمحافظه.

ووجهت الشكر للدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة على حسن التعاون ولاهتمامة بأعضاء هيئة التمريض وتواصلة المستمر مع أعضائها لتذليل اى مشاكل أو عقبات من خلال جولاتة المستمره على المنشآت الطبيه مشيرةً الى دعم النقابة وسعيها الدائم لتحسين اوضاع التمريض وحل مشكلاتهم.