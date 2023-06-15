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الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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أسباب نقص بعض الأدوية في الصيدليات.. فيديو

أدوية في صيدلية
أدوية في صيدلية

كشف الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، حقيقة نقص بعض أنواع الأدوية في الفترة الأخيرة.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج حقائق وأسرار، على قناة صدى البلد، إن الأدوية الرئيسة والمهمة متواجدة بمخزون يتراوح من 3 إلى 6 شهور، ويحدث اجتماع دوري مع رئيس الوزراء لمتابعة أرصدة الدواء، مشيرا إلى أنه يتم متابعة مخزون الدواء بشكل شهري.

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إقرار الزيادة من قبل لجنة


ولفت إلى أنه لا يوجد أي نقص بالأدوية الرئيسة، وأدوية الضغط والسكر والكوليسترول متواجدة، لكن الأمر يتعلق بثقافة المجتمع، فعلي سبيل المثال في أوروبا الطبيب يكتب اسم الدواء العلمي، وليس الاسم التجاري، فكل صنف دواء يوجد منه أكثر من منتج، معلقا: “ممكن متلاقيش الاسم التجاري للدواء لكن هتلاقي البديل بنفس المادة وبنفس الفعالية وقد يكون بسعر أقل”.
وحول ارتفاع أسعار الدواء، قال عوف إن هيئة الدواء تعتمد دخول الأدوية بموجب الفواتير ومقارنة السعر مع أسعار المواد الخام، وتعرض الدواء على لجنة قبل إقرار الزيادة للتأكد من أحقية الرفع، لافتًا إلى أن متوسط الزيادة في أسعار الدواء خلال عام ما بين 15% إلى 25%، وفقا لنوع الدواء.

 

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