وفاة وإصابة 4 أشخاص جراء إطلاق نار في السويد

أعلنت الشرطة السويدية، أمس السبت، أن مراهق يبلغ من العمر 15 عاما لقى مصرعه خلال إطلاق نار وقع في جنوب في العاصمة السويدية ستوكهولم، فيما عثرت الشرطة على 3 مصابون آخرون.

وأشارت شرطة ستوكهولم الى أن ظروف الواقعة لم تتضح، بحسب ما ذكرت فرانس برس، التي أفادت باعتقال رجلين، بعد ساعة على الواقعة، إثر مطاردة قصيرة في جنوب العاصمة السويدية، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

طلقات نارية تشهدها مدينة ستوكهولم

وقد تبلغت الشرطة بحصول إطلاق نار في جنوب المدينة بُعيد الساعة الرابعة مساء بتوقيت غرينتش، وعثرت في المكان على شخصين مصابين بطلقات نارية.

وكان هناك اثنان آخران أيضا في مكان قريب توفي أحدهما متأثرا بجروحه. ونُقل المصابون الثلاثة إلى مستشفى.

وقال متحدث باسم شرطة ستوكهولم لوكالة فرانس برس إن "الشخص الذي قُتل صبيّ يبلغ من العمر 15 عاما"، مضيفا أن ظروف إطلاق النار لم تتحدد.

وكان 3 أشخاص أصيبوا الجمعة أيضا في حوادث منفصلة بمنطقة ستوكهولم.

يشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة عملت السويد على وقف موجة من عمليات إطلاق النار والهجمات المنسوبة إلى عصابات تصفي حسابات بينها في مجال تهريب المخدرات.

وشهدت السويد 391 عملية إطلاق نار في العام 2022، 62 منها دامية، مقارنة بـ45 في العام السابق، وفق الشرطة.

وفي وقت سابق، نُقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى بعد هجوم في بلدة إسكيلستونا “الواقعة في محافظة سودرمانلاند السويدية”، فيما بدا أنه هجوم بسلاح أبيض، حسبما أفادت الشرطة المحلية في البلاد.

ووفقًا لما ذكرته قناة “TV4” السويدية، أن الحادث كان هجومًا بسكين، داخل إحدى المدارس، لكن مدير المدرسة قال في وقت لاحق إن التلاميذ كانوا في موقع مختلف وقت وقوع الحادث.

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة "Wall Street Journal" بأن تركيا لم تُقدم للسويد قائمة بالأشخاص الذين يجب تسليمهم لأنقرة من أجل موافقتها على انضمام السويد إلى حلف الناتو.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سويدي رفيع المستوى قوله: "لم تحصل السويد من تركيا على قائمة بالأسماء ولا تعرف من هم هؤلاء الأشخاص". وأضاف المصدر أن المذكرة الأمنية الثلاثية التي وقعتها تركيا والسويد وفنلندا العام الماضي، لا تذكر العدد الملموس للأكراد الذين يجب تسليمهم لتركيا.

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