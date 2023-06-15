محافظة القاهرة تقوم بتركيب أول محطات مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك"

بدأت محافظة القاهرة فى تركيب أول محطات مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" الجديدة بميدان التحرير فى إطار خطتها لاستبدال ٢٦ محطة جديدة بالمحطات القديمة كمرحلة أولى تشمل توفير ٢٥٠ دراجة .

يأتى ذلك فى ضوء حرص محافظة القاهرة على نجاح مشروع مشاركة الدراجات "كايرو بايك" بعد عمل تقييم شامل لأداء المشروع، بسبب ما وصل اليه من وضع لا يتناسب مع الشروط الفنية التى تم اعدادها بخبرات عالمية وبأحدث المواصفات من خلال شراكة المحافظة مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وشركاء التنمية.

اتخاذ إجراءات اختبار تفعيل التطبيق

ويتم حاليًا اتخاذ اجراءات اختبار تفعيل التطبيق الرقمي للمشروع لكي يشمل كافة وسائل الدفع المختلفة بالتعاون مع مشغل المشروع الجديد الذى كلفته محافظة القاهرة بالقيام بالمشروع لما له من الخبرة المحلية الناجحة في مجال مشاركة الدراجات .

وتسعى محافظة القاهرة خلال الفترة القادمة إلى الانتهاء من تنفيذ كافة التعديلات، بداية من إعادة تأهيل النظام وصولاً لتوفير عدد (500) دراجة و (45) محطة لاستكمال تغطية هذا المشروع الهام للمحافظة.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، استقبل توماس شتراوس مدير عام شركة توتال إنرجيز إيجبت، فرع شركة توتال العالمية الفرنسية بمصر ، ومصطفى القونى مدير الشراكة بين توتال إنرجيز إيجبت وشركة أدنوك الإماراتية والوفد المرافق لهما.

وأشار محافظ القاهرة خلال اللقاء إلى جهود الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم المستثمرين والاستثمار باعتبار مصر إحدى أهم الدول الجاذبة للاسثمار، مؤكدًا أن محافظة القاهرة تقوم بتوفير كافة التسهيلات للمستثمرين بما يعزز زيادة فرص العمل بها .

ومن جانبه أكد توماس شتراوس مدير عام شركة توتال إنرجيز إيجبت أن مصر سوق واعد لجذب الاستثمارات مشيرًا إلى نجاح الشركة في جذب استثمارات شركة أدنوك للتوزيع القابضة إلى مصر، وهي إحدى شركات أدنوك الإماراتية، بعد قيامها بالاستحواذ على 50% من حصصها في مصر باستثمار مبدئي بلغ حوالي 600 مليون دولار، سيتم زيادته لاحقاً، حيث سيتم تطوير العديد من خدمات شركة ومحطات توتال/ أدنوك في مصر بدءً من محافظة القاهرة التي سيتم افتتاح 5 محطات بها كمرحلة أولى في عدة أحياء خلال الأسابيع القادمة .

وقدم وفد الشركة الشكر لمحافظ القاهرة على التعاون الذي تقدمه محافظة القاهرة لشركته التي تعمل وتستثمر في مصر بنجاح منذ 25 عاماً.