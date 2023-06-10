التموين: "انخفاض أسعار القمح والأرز واللحوم قبل عيد الأضحى"

أكد إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، انخفاض أسعار القمح والأرز واللحوم قبل عيد الأضحى.

وأضاف عشماوي، أن الدولة تطرح اللحوم في المنافذ بسعر 195 جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى طرح لحوم ذبيحة بـ 150 جنيهًا، فضلًا عن أنه تم الاتفاق على شراء 25 ألف رأس ماشية من جيبوتي، موضحًا أنه تم استبعاد الاستيراد من تشاد بسبب ارتفاع التكلفة نتيجة النقل الجوي.

التموين تؤكد زيادة المعروض من اللحوم في الأسواق:



ولفت أنه على مسئوليته الشخصية ستنخفض أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى، وأن الأسعار لن ترتفع كما يتوقع البعض، نتيجة وجود إتاحة في السوق الفترة المقبلة، منوهًا أن مصر تستهلك سنويًا 1.4 مليون طن من اللحوم.

وأضاف أن الأرز في طريقه للانخفاض، نتيجة طرح الأرز الجديد، معلقًا: "مصر تنتج 4 ملايين طن من الأرز، والاستهلاك 3.6 مليون طن فقط، وهناك 400 ألف طن زائد عن الاستهلاك، إضافة إلى أن الأرز المخزن من العام الماضي لا بد وأن يتم طرحه، وبالتالي سيكون هناك كميات كبيرة معروضة في السوق، وسينخفض السعر".

ولفت أنه يتوقع أيضًا انخفاض أسعار القمح بالأسواق الفترة المقبلة، مثل اللحوم والأرز.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار".

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