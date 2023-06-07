وزيرة البيئة تتفقد قرية أبو دومة بمحافظة سوهاج

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم المشروعات البيئية المقامة بقرية أبو دومة التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج كنموذج مقترح إعلانه كقرية خضراء صديقة للبيئة، وذلك ضمن جولتها لعدد من محافظات الصعيد استكمالاً لفعاليات أسبوع دعم الاستثمار البيئي تحت رعاية السيد رئيس الوزراء، ضمن الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٣، بحضور الدكتور أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج.

أول قرية نموذجية

وأوضحت فؤاد، أن قرية أبو دومة تعد أول قرية نموذجية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 128 مشروعًا في القرية وتوابعها الـ 8، مشيرةً إلى أنه من المقرر إعلانها قرية خضراء صديقة للبيئة ،وذلك وفقاً لمجموعة من العوامل التي يتم على أساسها الاختيار، بعد استيفائها كافة الشروط التى ستؤكدها لجنة البيئة حول الحالة البيئية لها، ودراسة كافة المقومات والبيانات التي أعدتها المحافظة، إضافة إلى ما ستسفر عنه الدراسة والزيارات الميدانية لمختلف المواقع.

الممارسات البيئية

وأشارت وزيرة البيئة أنه من ضمن الممارسات البيئية التى تتبعها قرية أبو دومة استخدامها لأسلوب الرى بالتنقيط داخل زراعات القرية، تبطين مسافة ١٢ كم ترع بالقرية ، اعتمادها على إنارة أعمدة الشوارع باستخدام الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تشغيل مواتير المياة المستخدمة فى الزراعة بالطاقة الشمسية ، القرية بأكلملها تعمل بالغاز الطبيعى، يوجد بالقرية عدد 27 مشروعًا للصرف الصحى، ومحطات الصرف الصحى بالقرية ثنائية المعالجة ، تتمتع القرية بحدائق و رقعة زراعية كبيرة مما يعمل على تنقية الجو من الملوثات والأتربة ، كما يوجد بالقرية مصنعاً لتدوير البلاستيك وتحويله إلى حصر بلاستيكية.

وأشارت فؤاد، إلى أن الوزارة دعمت مركز طما بعدد ٢١ ألف شجرة تم زراعة أكبر عدد فى قريتى قاو وأم دومة، كما نفذ فرع سوهاج أكثر من ٢٥ ندوة و ورشة عمل بالقرية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى تسليم المركز عدد ١٨ حاوية كبيرة للمخلفات لكل مدرسة حاويتين.

وخلال جولتها، وزعت وزيرة البيئة،عدد من الحقائب القماش على السيدات وأهل القرية من المزارعين وأصحاب المحلات لتوعيتهم بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وخطورة الإفراط فى استخدامها على البيئة وصحة المواطنين.