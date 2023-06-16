العصائر تؤدي إلى الشيخوخة المبكرة في هذه الحالة

أعلنت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الباطنية أن عصائر الفواكه تحتوي على فوائد عديدة، ولكن الإفراط في تناولها قد يؤدي إلى شيخوخة مبكرة للجلد ومشكلات في البنكرياس، وفق روسيا اليوم.

وتقول الطبيبة في مقابلة مع صحيفة "روسيسكايا غازيتا": "عصائر الفواكه الطازجة مصدر مهم للفيتامينات. ولكن لا ينصح بالإفراط في تناولها، لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر، حيث تحتوي تفاحة متوسطة الحجم (200 غرام) على حوالي 20 غرام من السكر، وكوب عصير التفاح مصدره ثلاث تفاحات أي يحتوي على 60 غرام من السكر".

ووفقا لها، بالإضافة إلى أن السكر الزائد يؤثر سلبا في رشاقة الجسم، فهو يضعف إنتاج الكولاجين، ما يؤدي إلى شيخوخة الجلد مبكرا، ويزيد أيضا العبء على البنكرياس المسؤول عن مستوى الغلوكوز في الدم. لذلك ينصح من يعاني من داء السكري بالتقليل من شرب عصائر الفواكه، وعلى الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي تجنب تناول عصائر التفاح والحمضيات بسبب حموضتها العالية.

وبالإضافة إلى ذلك تساعد العصائر الطازجة على إنتاج حمض البوليك، وزيادة هذا الحمض تؤدي إلى الإصابة بمرض النقرس- وهو اضطراب استقلابي يرافقه ترسب الأملاح في المفاصل والكلى.

وتقول: "لذلك لا ينصح بتناول عصائر الفواكه الطازجة يوميا، بل يمكن تناولها بين فترة وأخرى لتجنب آثارها الجانبية، ومن الأفضل استبدالها بالفواكه".