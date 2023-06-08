رئيس جامعة عين شمس يكشف خبرة مصر في زراعة الكبد

شارك الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بجلسة علمية ضمن فعاليات المؤتمر والمعرض الطبى الإفريقى الثانى «صحة إفريقيا»،Africa Health ExCON تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقد المؤتمر تحت شعار «بوابتك نحو الابتكار والتجارة»، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية في الفترة من 5 إلى 7 من يونيو الجاري.

واستعرض رئيس جامعة عين شمس خبرة الجامعة على مدار عقدين من الزمان في زراعة الكبد في مصر، وريادتها لإدخال هذا النوع الدقيق من الجراحات في ظل ما كان يعاني منه آلاف من المصريين من أمراض الكبد.

نجاح جامعة عين شمس في زراعة الكبد

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أن الجامعة نجحت من خلال فريق زراعة الكبد الرائد في إعادة الأمل للمصريين وتم إجراء 1500 زراعة كبد ناجحة .

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن أول عملية زراعة كبد في مصر أجراها فريق مصري 100% وكان ذلك في عام 2004.

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن فخره بتعاقب الأجيال في مجال زراعة الأعضاء في مصر بوجه عام وزراعة الكبد بوجه خاص، مؤكداً أن كل من ساهم في هذا المجال تحمل تحديات كبيرة.

وأكد رئيس جامعة عين شمس أن أي مستشفى يتم فيها عمليات زراعة الأعضاء تكون مجهزة على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن وجود مثل هذا النوع من الجراحات الدقيقة يرتقي بمنظومة العمل الصحي داخل أي مستشفى.

وأشار رئيس جامعة عين شمس إلى أن مركز زراعة الأعضاء بمستشفى عين شمس التخصصي يوفر عمليات زراعة الكبد والكلى والرئة بأعلى مستويات الجودة وبمعايير علمية عالمية دقيقة.

وأكد أن نجاح زراعة الكبد في مصر هي إضافة للاقتصاد القومي المصري لأنها تمنح فرصة جديدة للبشر ليشاركوا في الحياة وفي الإنتاج من جديد ويعد هذا النوع من الجراحات ثروة كبيرة ونجاح يستحق الاستثمار فيه ويمثل أحد أفضل أوجه الاستثمار في البشر.

واستعرض رئيس جامعة عين شمس جهود الجامعة في خدمة الأشقاء في القارة السمراء سواء من خلال إطلاق القوافل الطبية أو إرسال البعثات العلمية.

ولقت إلى دور مستشفى عين شمس الافتراضي في هذا الصدد والتي يسرت التعاون في هذا المجال بشكل كبير سواء ما يتعلق بالكشف أو تقديم الاستشارات الطبية أو إجراء الجراحات الافتراضية وغيرها.

ولفت المتيني إلى أن مدينة عين شمس الطبية ستكون بمثابة نقلة نوعية كبيرة في القطاع الصحي المصري وأنها تحظى بدعم كبير من الدولة المصرية في إطار جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية ورؤية مصر 2030.