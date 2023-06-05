لكمة تنهي حياة شاب على يد صديقه بعين شمس | تفاصيل

توفي شاب داخل مستشفى الدمرداش، متأثرا بإصابته بنزيف داخلي إثر تعرضه لـ"لكمة"، في الرأس على يد صديقه، بسبب خلافات بمنطقة عين شمس، ونُقل الجثمان إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

تفاصيل انهاء حياة ثلاثيني في عين شمس

كما قررت النيابة بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وطلبت استدعاء أسرة المجني عليه لسماع أقوالها.

وكانت البداية بتلقى مأمور قسم شرطة عين شمس، إخطارا من مستشفى الدمرادش بوصول شاب مصابا بنزيف داخلي ادعاء مشاجرة، وأوضح البلاغ أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد مرور 24 ساعة داخل الرعاية المركزة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب ثلاثيني، وبالفحص تبين وجود كدمات وإصابات متفرقة بالجسم.

وبينت التحريات، بأن مشاجرة وقعت بين المجني عليه والمتهم بسبب خلافات سابقة، قام على أثرها المتهم بالتعدي على المجني عليه بالضرب مسددا له لكمة بالرأس أسفرت عن سقوطه على الأرض مغشيا عليه، وجرى نقل المجني عليه للمستشفى إلا أنه فارق الحياة داخل غرفة الرعاية المركزة بالمستشفى، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة.

تفاصيل حادث الطريق الاقليمي بالمنوفية

في سياق اخر ، توفي شخصان، وأصيب طالب في حادث انقلاب سيارة ملاكي علي الطريق الإقليمي شبين الكوم طملاي التابعة لمحافظة المنوفية، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى منوف العام، وتوالت النيابة التحقيق.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف، يفيد بورود بلاغ بحادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي شبين الكوم طملاي أمام قرية شبشير، نتج عنه مصرع شخصين وإصابة طالب، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لتحقيق في الواقعة والوقوف على حجم الخسائر والضحايا

من الانتقال والفحص ، كشفت التحريات مصرع كل من ش، خ، خ 52 سائق، ومرافقه ي، ر، ع 14 عاما طالب، متأثرين بإصابتهما بنزيف بالمخ وإصابة مرافق آخر وهو خ، ن، ح 17 عاما طالب مصاب بكدمات في الساقين، وجرى نقلهم لمستشفى منوف العام.

وقد حررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 3035 إداري مركز منوف لسنة 2023 ، وذلك بعد ورود البلاغ والفحص وسؤال شهود العيان والمصاب، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة، والتي أمرت بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.