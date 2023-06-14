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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

حوادث

مريض نفسي ينهي حياة والدته في الدقهلية

سيارة اسعاف
سيارة اسعاف

لقيت سيدة في العقد السادس من عمرها حتفها ، وذلك بعدما أقدم  نجلها على إنهاء حياتها  داخل منزلها بمدينة المنزلة، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

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تفاصيل تخلص شاب من والدته بالدقهلية 

وكانت البداية بتلقي  الاجهزة الأمنية بالدقهلية،  إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنزلة، بالعثور على جثة سيدة داخل منزلها بمنطقة كوبري الصنايع.

  وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن المجني عليها تدعى نرجس السيد محمد 58 سنة، وتبين أن وراء الواقعة نجلها ويدعى محمد ك.م.ع. 33 سنة، مريض نفسي.

 وبينت  التحريات؛ أن الابن مصاب بحالة نفسية وهلاوس، وتدهورت حالته خلال الفترة الأخيرة، وكان دائم التشاجر مع والدته، حتى تخلص منها وعثر عليها ملقاة على الأرض بمنزلها وبها جرح في رقبتها.

 وتم ضبط المتهم، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق آخر،قامت  السلطات الأمنية بمحافظة الدقهلية، بتنفيذ حكم الإعدام ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف، صباح اليوم الأربعاء.

وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت حراسة أمنية مشددة، وحضرت أسرة المتهم لاستلام جثمانه من المشرحة بعد انتهاء الإجراءات اللازمة.

 مقتل ربة منزل علي يد زوجها في القليوبية 

كما تباشر جهات التحقيق بالقليوبية ،  التحقيقات في قضية مقتل ربة منزل بمنطقة أم بيومي دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، على يد زوجها، أن السبب خلافات زوجية نشبت بينهما، ما دعاه لاستلال سلاح أبيض وطعنها حتى فارقت الحياة، جرى نقل الجثة لمستشفى قليوب العام، وتكثيف الجهود لضبط المتهم.

كانت البداية  بتلقى الاجهزة الامنية  بالقليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ بوفاة سيدة على يد زوجها، إثر خلافات زوجية نشبت بينهما، بعد تعديه عليها بسلاح أبيض، دائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وعثرت على جثمان سيدة وبها عدة طعنات بأماكن متفرقة، وتوصلت التحريات الأمنية أن زوج المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة.

كما تم نقل جثمان السيدة إلى المشرحة، تمهيدًا لانتداب فريق من الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية، ومعرفة سبب الوفاة الحقيقي، وكيفية ارتكاب الواقعة، والسلاح المستخدم في الجريمة.

 

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