إعلان نتائج مسابقة التمثيل المسرحي في جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس نتائج مسابقة التمثيل المسرحي الكبرى للعام الجامعي 2022-2023 على مسرح كلية البنات.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب.

وتشكلت لجنة تحكيم المهرجان من الدكتور أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب جامعة عين شمس والفنان القدير المخرج ناصر عبد المنعم رئيس البيت الفني للمسرح سابقًا، والفنان القدير محمد هاشم مدير عام الإنتاج الفني بوزارة الثقافة.

جوائز التمثيل المسرحي في جامعة عين شمس

رحب طارق أحمد، القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، بالحضور وأعضاء لجنة التحكيم في هذه الامسية والتي أقيمت على نطاق محدود مراعاة لامتحانات نهاية العام، ونقل للطلاب تحية الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ووعد بإقامة حفل كبير لتوزيع الجوائز على الطلاب الفائزين والحاصلين على المراكز في موعد يتم تحديده لاحقا عقب انتهاء الامتحانات حرصا على مصلحة الطلاب.

وجاء إعلان النتائج بحضور الدكتور تامر راضي مستشار نائب رئيس جامعة عين شمس للأنشطة الطلابية، وإشراف طارق أحمد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومصطفى عيسى مدير إدارة النشاط الفني، وهند حامد رئيس قسم الفنون المسرحية، وعبد الفضيل كمال مشرف الفنون المسرحية ، وأحمد عادل مسئول تشغيل المسرح.

وقام الدكتور أحمد مجاهد رئيس قسم الدراما والنقد المسرحي بكلية الآداب بإلقاء كلمة تهنئه للطلاب الفائزين وتوصيات اللجنة أولا ثم تم إعلان نتيجة المهرجان وأسماء الطلاب الفائزين والمراكز التي حصلوا عليها.

وفازت بالمركز الأول كلية التربية النوعية عن العرض المسرحي " الدخان" ، وفاز بالمركز الثاني كلية الحقوق عن العرض المسرحي " سيزيف" الرجل الذي سرقه السلم، فيما حصدت كلية التجارة المركز الثالث عن العرض المسرحي "النطحة "

وحصل على المركز الأول جائزة أفضل ممثل مناصفة كل من الطالب محمود توفيق كلية التجارة عن العرض المسرحي "النطحة" ، الطالب افرايم كامل كلية التربية النوعية عن العرض المسرحي "الدخان".

وحصل على المركز الثاني أفضل ممثل الطالب أحمد هشام كلية العلوم عن العرض المسرحي "فلان"، فيما حصل على المركز الثالث أفضل ممثل الطالب أحمد نادر كلية الحقوق عن العرض المسرحي "سيزيف".

وعن جائزة أفضل ممثلة حصدت المركز الأول الطالبة روان أحمد بكلية التجارة عن العرض المسرحي "النطحة"، والمركز الثاني أفضل ممثلة الطالبة إسراء عاطف كلية التربية النوعية عن العرض المسرحي "الدخان".

فيما حصدت الطالبة همسة علي بكلية الحقوق المركز الثالث أفضل ممثلة عن العرض المسرحي "سيزيف"

وعن جائزة أفضل ممثل دور ثاني فقد حصل علي المركز الأول الطالب محمود عبد الشافي كلية التجارة عن العرض المسرحي "النطحة".

وحصل على المركز الثاني أفضل ممثل دور ثاني الطالب زياد القاضي كلية الألسن عن العرض المسرحي "جرارين السواقي".

بينما حصل على المركز الثالث أفضل ممثل دور ثاني الطالب لؤي سامي كلية التربية النوعية عن العرض المسرحي "الدخان".

وعن جائزة أفضل ممثلة دور ثاني حصلت الطالبة فاطمة الزهراء كلية التربية النوعية على المركز الأول عن العرض المسرحي "الدخان".

وحصلت على المركز الثاني أفضل ممثلة دور ثاني الطالبة بريسكلا سامي كلية الحاسبات والمعلومات عن العرض المسرحي "بيوت السويس".

بينما حصلت على المركز الثالث أفضل ممثلة دور ثاني الطالبة مارتينا مارك كلية الهندسة عن العرض المسرحي "المحروسة".

جوائز التمثيل المسرحي في جامعة عين شمس

جوائز التمثيل المسرحي

جوائز التمثيل المسرحي

جوائز التمثيل المسرحي

جوائز التمثيل المسرحي