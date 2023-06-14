العريان: طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية أدوا امتحان الأدب والنصوص دون شكاوى

أكد علاء العريان مدير عام منطقة الإسكندرية الأزهرية والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لا شكاوى من امتحانات الشعبة العلمية، امتحان مادة الأدب والنصوص، للعام الدراسى 2022/2023، ادى الطلاب اليوم الأربعاء الامتحانات وسط إجراءات احترازية وتنظيمية مشددة.

مدير عام منطقة الإسكندرية الأزهرية يجري جولة ميدانية لتفقد اللجان

وأجرى علاء العريان، مدير عام منطقة الإسكندرية الأزهرية والمشرف العام على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، جولة ميدانية لتفقد اللجان، يرافقه عبدالحكيم قاعود، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، للاطمئنان على سير الامتحانات، مؤكدين على ضرورة توفير الجو المناسب والملائم للطلاب والطالبات لتأدية الامتحانات.

وشملت الجولة، لجنة معهدى بنين الإسكندرية وبنين سموحة النموذجى، كما شهدا فض الأسئلة وتوزيعها على الطلاب والطالبات.

وقال «العريان»، إن غرفة العمليات المركزية بالمنطقة الازهرية، لم تتلق أي شكاوى من الطلاب بشأن الامتحان وان الأسئلة من المنهج الدراسى.

وأوضح مدير عام منطقة الإسكندرية الأزهرية أن عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية البنين 1173 طالب في القسمين العلمى والأدبى مقابل 1050 طالبة في القسمين، باجمالى 2223 طالب وطالبة في الشهادة بشعبتيها.