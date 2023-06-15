الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية في ندوة بمؤتمر صحة افريقيا حول تطور النظام الصحي المصري

السيد الدكتور أحمد
السيد الدكتور أحمد السبكي؛ رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحي

نيابةً عن الدكتور أحمد السبكي؛  رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، شارك الدكتور مجدي بكر مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، في جلسة نقاشية أقامتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مؤتمر صحة أفريقيا 2023، بعنوان "تطبيق معايير جودة الرعاية الصحية وأثرها على الانفاق الصحي.

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واستعرض د. مجدي بكر التطور الهائل الذي يشهده النظام الصحي المصري من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، وجهود الدولة في المضي قدما نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة، وأهم التحديات التي تواجه تقديم الخدمات الصحية في مصر.

وتطرق إلى أهمية تطبيق المعايير والمبادئ الدولية لضمان جودة الرعاية الصحية وتحسين نتائج المرضى، ونوه إلى تطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية في مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، والتي تهدف إلى التأكد من أن جميع الخدمات الصحية التي تقدم بها، هي خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وتقدم طبقا لأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة، مع تأكيد استمرارية العمل على تحسينها ورفع مستواها وأن جميع المسئولين عن الرعاية الصحية، من الأطباء وهيئة التمريض والعاملين الصحيين والمديرين ومجلس الإدارة، جميعا ملتزمون بتحقيق هذه الأهداف، وأن جميهم يخضعون للمساءلة من قبل المرضى والمجتمع عن جودة وسلامة ومأمونية ونجاعة الخدمات الطبية المقدمة بمنشآتها

وتحدث أيضًا عن أهمية تعزيز التدريب وتطوير المهارات الصحية للعاملين في مجال الرعاية الصحية؛ كما أكد على ضرورة توفير البيانات والمعلومات الصحية الموثوقة والشفافة لدعم عملية اتخاذ القرارات الصحية السليمة وتحسين التخطيط الاستراتيجي للقطاع الصحي. 
وأكد الدكتور مجدي على الدعم غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية بجمهورية مصر العربية للنهوض بصحة المواطنين، وأشاد بأهمية المبادرات الرئاسية مثل مبادرات "مائة مليون صحة" و"حياة كريمة" و "تنمية الأسرة المصرية" إلى جانب التأمين الصحي الشامل في دعم المنظومة الصحية في مصر، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة المصريين في إطار من الإتاحة والجودة والسلامة والمساواة والحماية المالية ورضا المنتفعين ومقدمي الخدمة.  

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