المطورون العرب تعتمد القيمة العادلة لتابعتها السورية بـ13 مليون دولار

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة موافقة مجلس الإدارة «المبدئية».

على اعتماد تقرير دراسة تحديد القيمة العادلة لأسهم شركة عامر سوريا -شركة تابعة- محل البيع بـ13 مليون دولار وفق الدراسة المعدة بواسطة المستشار المالى المستقل شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية «فاكت»، وتقرير مراقب الحسابات عليها.

وتنتظر شركة المطورون العرب القابضة، الرأى القانونى فى العرض المقدم لشراء شركة عامر سوريا، والذى سيقدمه أحد أكبر مكاتب المحاماة المتخصصة فى تقديم الخدمات القانونية والاستشارات فى عروض البيع وصفقات الاستحواذ، ومن ثم عرض الرأى المالى والقانونى على مجلس إدارة «المطورون العرب القابضة» لاتخاذ قراره، قبل دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

يأتى ذلك فى إطار حرص شركة المطورون العرب القابضة على الالتزام بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، والتى تنص فى المادة 43 على التزام الشركة المقيدة الراغبة فى التصرف فى البيع فى أى من العقارات أو الأصول الثابتة الأخرى للشركة أو الأسهم المملوكة لها فى شركات غير مقيدة، إذا كانت قيمتها التقديرية تمثل نسبة 10% أو أكثر من حقوق ملكية الشركة المقيدة -من واقع آخر قوائم مالية لها- بتقديم دراسة للبورصة بالسعر العادل للأصول أو الأسهم محل البيع معدة بواسطة مستشار مالى مستقل من المقيدين بسجل الهيئة.

وسبق أن أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، يوم 5 مارس الماضى، تلقيها عرضًا من شركة الجودى للمقاولات لشراء كامل نسبة مساهمتها فى إحدى الشركات التابعة لها، وهى شركة عامر سوريا المحدودة المسئولية، وذلك فى حدود مبلغ وقدره 18 مليون دولار.

ووفقًا لدراسة القيمة العادلة المعدة من قبل شركة فاكت، تقدر قيمة سهم شركة سوريا عامر عن طريق القيمة الدفترية بمبلغ (-758.2) جنيه للسهم، منوهة إلى أنه فى حال تنفيذ حكم التحكيم تكون القيمة الحالية لحصة شركة المطورون العرب شاملًا الفوائد القانونية 5% مبلغ 13 مليون دولار، علمًا بأن إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الدولى الخاص بقضية عامر سوريا تنتهى فى فترة تستغرق من 4 سنوات والنصف إلى 5 سنوات.

فى سياق آخر، أعلنت شركة المطورون العرب القابضة، نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (اجتماع ثانى) المنعقدة اليوم الأحد، بالموافقة والتصديق بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة المصدر بمبلغ وقدره 70.2 مليون جنيه موزعة على 117 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 60 قرشًا للسهم عن طريق توزيع سهم مجانى لكل عشرة أسهم أصلية ممولة من الأرباح المرحلة وأرباح العام المحققة وفقًا للقوائم المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2022، ليصبح رأس المال المصدر بعد الزيادة 772.4 مليون جنيه موزع على عدد أسهم قدرها 1.287 مليار سهم بقيمة اسمية للسهم قدرها 60 قرشًا للسهم.