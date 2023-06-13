وسط الأمطار.. طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية يسيرون للجان الامتحانات



فى مشهد صعب هرول طلاب الثانوية العامة واولياء الأمور، صباح اليوم الثلاثاء، إلى لجان الامتحانات وسط امطار رعدية مفاجئة. ضربت طقس محافظة الأسكندرية صباحا مما تسبب فى غرق الطلاب وادواتهم.

ودخل الطلاب فى حالة قلق وتوتر الى اللجان بينما اولياء الامور جلس على الأرصفة منتظرين ابناءهم ولم تمنعهم الامطار

وكانت عروس البحر المتوسط شهدت منذ صباح اليوم طقس غير مستقر حيث انتشرت السحب و الغيوم فى سماء المحافظة وخرج من بينها صرخات الرعد تهز أرجاء المحافظة .

ومع بدء توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات انهمرت الأمطار من السماء وسط تعالي أصوات أولياء الأمور المصاحبين لابناءهم بالدعاء إلى الله بتسهيل الامتحانات على أبنائهم وتيسيرها لهم .



وشهد محيط لجان الثانوية العامة حالة من الاستنفار الأمنى المكثف لضمان دخول وخروج الطلبة و الطالبات إلى لجانهم بشكل ميسر وأمن وفق توجيهات مدير الامن

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة، إجراءات مشددة لتفتيش الطلاب بالعصا الإلكترونية قبل دخولهم امتحانات مادة الاقتصاد والاحصاء، للتأكد من دخول الطلاب إلى اللجان دون أي أجهزة إلكترونية «موبايل، وسماعات، وساعات سمارت أو إلكترونية»، وفقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتفتيش طلاب الثانوية العامة 3 مرات باستخدام العصا الإلكترونية، الأولى أثناء دخول الطلاب إلى المدرسة، والثانية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات، والثالثة بعد مرور نصف ساعة على بدء الامتحان دون التأثير على