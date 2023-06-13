إحالة حالات الغش الإلكتروني بامتحانات الثانوية إلى النيابة العامة

وجه الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، بإحالة حالات الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة للنيابة العامة.

وتابع وزير التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، امتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، إذ يؤدي الطلاب امتحانات مادتى الاقتصاد والإحصاء.

وشدد وزير التربية والتعليم على التأكد من دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة من دون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان من دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة:

غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة 2023

وأكد وزير التربية والتعليم أن حالات الغش الإلكترونى التى تم ضبطها في امتحانات الثانوية العامة تكون مسئولية اللجنة.

وشدد وزير التربية والتعليم على اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة حيال الغش الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة وتحويلها إلى النيابة العامة.

ووجه وزير التربية والتعليم بإبلاغ غرفة العمليات المركزية فى حالة حدوث أى تجاوز فى المحيط الخارجى للجنة، للتعامل الفورى معها.

وشدد وزير التربية والتعليم على توجيه رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بالتنبيه على الطلاب بأنه لا يعتد بإجابة الطالب إلا في ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مشيرًا إلى أن أية إجابة على ورقة الأسئلة لن يعتد بها.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم عقد اجتماعًا مع مديرى المديريات وورؤساء اللجان الأسبوع المقبل، لمناقشة ما تم خلال الأسبوع الأول من الامتحانات، والوقوف على السلبيات والمشكلات والعمل على حلها.

وأدى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية، اليوم الثلاثاء، امتحاني الاقتصاد والإحصاء للدور الأول من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وتداولت مجموعات الغش الإلكتروني على تطبيق التليجرام صورًا من امتحانات الثانوية العامة 2023 في مادتي الاقتصاد والإحصاء بعد أقل من نصف ساعة على بدء اللجان.

ونفت وزارة التربية والتعليم الصور المتداولة لامتحانات الثانوية العامة في مادتي الاقتصاد والإحصاء بزعم أنها امتحانات العام الدراسي الماضي، بينما أكد طلاب الثانوية العامة صحة الأوراق المتداولة أثناء انعقاد اللجان.