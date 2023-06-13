54 ألف طالب يؤدون امتحانى الاقتصاد والإحصاء بالشرقية

يؤدي نحو 54 ألفا و 279 طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحانى الاقتصاد والإحصاء في محافظة الشرقية.

ويوزع الطلاب في امتحانى الاقتصاد والإحصاء على 158 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأعرب الطلاب أمس الاثنين عن رضاهم عن امتحاني اللغة الدينية والوطنية التي ادوها، مؤكدين أن الامتحاني جاء في مستوى الطالب المتوسط، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والتأمينية حفاظًا على سلامة الطلاب والهيئة الامتحانية.

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أنه اطمئن على جميع اللجان، وأنها على استعداد تام لإستقبال الطلاب.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية إلى تشكيل لجان للمرور على المدارس تحت إشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، فضلا عن التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة، ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت.

أداء امتحانى الاقتصاد والإحصاء

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية، اليوم الثلاثاء، امتحانى الاقتصاد والإحصاء للدور الأول من امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

ويبدأ طلاب الثانوية العامة في أداء امتحان الاقتصاد في الساعة التاسعة صباحًا ولمدة ساعة ونصف تنتهي في العاشرة والنصف صباحًا، يتبها فترة راحة لمدة نصف ساعة.

وبعد انتهاء فترة الراحة، يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الإحصاء للدور الأول بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الثانية عشر والنصف ظهرًا.