انتهاء امتحان الاقتصاد للثانوية العامة 2023

انتهى طلاب الثانوية العامة بالشعبتين العلمية والأدبية، منذ قليل، من أداء امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023.

وتداولت مجموعات الغش على تطبيق التليجرام صورا لامتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة بعد بدء اللجان بدقائق.

واستمر امتحان الاقتصاد لمدة ساعة ونصف انتهت تمام العاشرة والنصف صباحًا، ويترك لطلاب الثانوية العامة فترة راحة لمدة نصف ساعة.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة بعد الاستراحة امتحان مادة الإحصاء للثانوية العامة بدءًا من الساعة الحادية عشر صباحًا ولمدة ساعة ونصف تنتهي في الثانية عشر والنصف ظهرًا.

ويجرى تفتيش طلاب الثانوية العامة مرة أخرى قبل دخولهم اللجان الامتحانية باستخدام العصا الإلكترونية للتحقق من عدم وجود أية أجهزة إلكترونية بحوزتهم.

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة في الوزارة سير امتحان مادة الاقتصاد للثانوية العامة للاطمئنان على عدم وجود مشكلات تعيق العملية الامتحانية.

واطمأن خالد عبد الحكم نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة للدور الأول، على تأمين جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان وحتى لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتواصل نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية قبل بدء الامتحان، للتأكد من عدم وجود أية مشكلات.

وتابع نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة 2023 تواجد ممثلي وزارة الداخلية أمام اللجان الامتحانية لتأمين مقار اللجان بمختلف أنحاء الجمهورية.

امتحانا الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة

يجرى امتحانا مادتي الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة داخل لجان مؤمنة بشكل تام ومراقبة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وتعد الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة مادتي نجاح ورسوب فقط وغير مضافة لمجموع الدرجات النهائية لشهادة الثانوية العامة التي تسلم لمكتب التنسيق.

ويحتسب النجاح في مادتي الاقتصاد والإحصاء في الثانوية العامة من خلال الحصول على نصف الدرجة الكلية في الامتحانين بشكل كلي، ولا يشترط النجاح في كل مادة على حدة.

وتحتوي كراسات امتحاني الاقتصاد والإحصاء للثانوية العامة على جميع الأسئلة اختيار من متعدد على أن تكون الإجابة بنظام البابل شيت.