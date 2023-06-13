تباين آراء طلاب الشرقية حول امتحاني الإقتصاد والإحصاء

أدى نحو 54 ألفا و 279 طالب وطالبة بالشهادة الثانوية العامة في محافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، الامتحانات في مادتي الإقتصاد والإحصاء، موزعين على 158 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتأمينية حفاظاً على سلامة الطلاب والهيئة الامتحانية.

وتباينت آراء الطلاب حول مستوى امتحان مادة الإحصاء، حيث أكد عدد من الطلاب أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط لكنهم كانوا يحتاجون إلى وقت اضافي حتى يتمكنوا من الإجابة على الأسئلة كلها، وبالنسبة لامتحان مادة الاقتصاد، فأكد عدد من الطلاب أن غالبية أسئلته كانت غير مباشرة، وكانت تستهدف الطالب الممتاز الذي يحتاج إلى تركيز للوصول إلى الإجابة الصحيحة النموذجية.

وأكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، أن جميع اللجان مؤهلة لإستقبال الطلاب الشهادة الثانوية، لافتا أنه تم تشكيل لجان للمرور على المدارس تحت إشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية، للتأكد من تنفيذ الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة، فضلا عن التنسيق مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة، ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت .

وشدد وكيل أول الوزارة، على أهمية الإلتزام بجميع القواعد واللوائح، والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم، مؤكدا توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ علي النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.