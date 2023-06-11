رسالة أب قفز من الشرفة حزنًا على طفله الصغير بالإسكندرية

رسالة مؤثرة تركها أب للأطفاله "عايزين منى حاجة.. أنا ماشى" آسف مقدرتش أكمل المشوار" هذه كانت آخر كلمات قالها أب قفز من الطابق الـ11 بأحد العقارات بمنطقة سيدى بشر بشرق الإسكندرية، تبين أن الاب جلس مع أولاده قبل انهاء حياته بلحظات وطلب منهم أن يكونوا يداً واحدة ولم يتخلوا ويسامحوه لانه لم يستطع ان يكمل رسالته معهم وقام بمغافلتهم وقفز من شرفة المنزل .

مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد مصرع موظف إثر سقوطه من أعلى من الشقة سكنه، بمنطقة سيدى بشر دائرة القسم.

انتقل مأمور وضباط القسم رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص العثور على جثمان المذكور مسجى بأرضية الشارع أمام العقار المشار إليه، ويرتدى كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين إصابتها بكسور بالجمجمة والساقين وأنحاء متفرقة من الجسم.

وكشفت تحريات المباحث الجنائية ، أن المتوفى يقيم بمحافظة أسوان ولديه ثلاثة أبناء، وطفله الصغير يعانى مرض خطير وحضرت زوجته رفقة الأبناء إلى الإسكندرية لتعرض الطفل المريض على الأطباء وأستأجرت الشقة التي شهدت الحادث.

وأقرت الزوجة في التحقيقات أن زوجها حضر من محافظة أسوان ليلا للاطمئنان عليهم وجلس مع نجله الصغير ٦ سنوات ثم قال له: «عايزين منى حاجة.. أنا ماشى»، ثم فوجئوا به يلقى نفسه من شرفة الشقة ليسقط جثة هامدة. ورجحت الزوجة إقدام زوجها على الانتحار لمروره بحالة نفسية سيئة، بسبب مرض نجله، ولم تتهم أحد بالتسبب في وفاته.

وأمرت النيابة العامة بندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.