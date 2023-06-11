غدا.. 54279 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية بالشرقية

أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إنه تم الإنتهاء من الاستعدادات كافة لانطلاق مارثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/ 2023م، بكافة تخصصاتها على مستوى 20 إدارة تعليمية.

وأشار إلى أن غدا الاثنين الموافق 12 /6 / 2023 بداية امتحانات الصف الثالث الثانوي العام، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 13 / 7 / 2023، بحسب الجدول المقرر، والمعتمد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وذكر أن إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام 2022/ 2023، بتخصصاتها المختلفة بلغ 54279 طالب وطالبة، موزعين على عدد 158 لجنة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأوضح الرشيدي أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشدد على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، ونوه إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

ولفت إلى أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس، حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وشدد وكيل أول الوزارة، على الالتزام بجميع القواعد واللوائح و القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم رقم 22 الصادر بتاريخ 25 مايو 2023.