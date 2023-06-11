وكيل صحة قنا يتفقد القوافل الطبية للمتدربين ضمن "مبادرة مراكب النجاة"

واصلت المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» حملاتها للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، حيث وصلت المبادرة لمحافظة قنا ، و تستهدف المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» تحقيق حياة كريمة للمواطن المصرى والحفاظ على حياته من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة ، وأيضا توفير الرعاية الصحية والطبية لكافة المتدربين من خلال تلك المبادرة .

حيث قام الدكتور راجى تاوضروس ، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، بتفقد أعمال الكشف الطبى علي المتدربين بالمبادرة ضمن مبادرة "مراكب النجاة"، بمركز تدريب الكنوز بمدينة قنا، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ، واللواء اشرف غريب محافظ قنا.

وأوضح الدكتور راجي أن القافلة الطبية شملت توقيع الكشف الطبي علي المتدربين في تخصصات الرمد والباطنة والصدر والصحة العامة، كما شملت القافلة عمل العديد من التحاليل الطبية ( صورة دم كاملة وتحليل الفيروسات وتحليل المخدرات ).

مشيرا إلي أن القافلة قد إمتد دورها إلى عقد ندوات توعية للمتدربين والمتدربات حول الصحة العامة ومبادرة 100 مليون صحة ودورها الهام في خلق مجتمع صحي متكامل يحظي كل أفراده بالرعاية الصحية المتكاملة.

وكانت المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ، التى تم إطلاقها ضمن توصيات منتدى شباب العالم الذى عُقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 ديسمبر الى 17 ديسمبر 2019، والتى تضمنت تكليف رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بإطلاق مبادرة "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية من خلال توعية وتدريب الفئات الأكثر إحتياجاً عن طريق برامج وحملات التعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وبدائلها الآمنة.

وذلك وفق خطة تنفيذية موضوعة، لتشمل 14 محافظة من المحافظات الأكثر توجها للهجرة غير الشرعية، بجانب توفير برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل وريادة الأعمال، والقيام بشكل دوري بتنفيذ الزيارات الميدانية وحملات طرق الأبواب لتوعية الأمهات والقُصّر في تلك المحافظات.

كما تم التنسيق فى مرحلة متقدمة من المبادرة بمشاركة وزارة الصحة والسكان بكل قطاعاتها من أجل توفير القوافل الطبية المتخصصة فى تلك المحافظات والقرى المستهدفة .

حيث تم تنظيم 15 برنامج تدريبي وإعتماد 700 من المدربين للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وسبل الهجرة الآمنة للشباب والأسر.

كما تم إنتاج 5 أفلام قصيرة، للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالجهود التي تبذلها الدولة، وبلغ عدد المستفيدين من الحملة أكثر من 25 مليون مستفيد علي مستوي الجمهورية وتم إعداد 5000 مطبوعة دعائية خاصة بالمبادرة، ويوجد أكثر من 10 مليون مستخدم ومتابع للمبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إطلاق صفحات بعنوان “المبادرة الرئاسية .. مراكب النجاة”.