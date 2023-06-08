رئيس كينيا: السيسي حقق المصلحة العامة للقارة الإفريقية

وجه الدكتور وليام روتو، رئيس كينيا، التحية والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه التام وقيادته العظيمة لتجمع الكوميسا خلال العامين الماضيين، قائلا: إن الرئيس السيسي ركز على تحقيق المصلحة العامة للقارة الإفريقية وقيادة الصناعة بأفضل شكل ممكن، مهنئا رئيس زامبيا على رئاسة قمة الكوميسا.

وأضاف روتو: «لدينا مشكلات وكوارث وأزمات عديدة أدت إلى إعاقة النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار عن طريق التكامل»، مشيرا إلى أننا نتطلع للتعاون العربي الإفريقي عبر الاستثمار الأخضر والتخلص من انبعاثات الكربون، موضحًا أن جدول القمة يتركز حول آليات دعم مساعي دول القمة لتحقيق التكامل.

وتابع أن جائحة كورونا كانت أزمة محبطة لكل الشعوب من أجل مواجهة هذا التحدي الصعب: «نعمل بشكل متعاون وليس فردي بهدف تحقيق الانتعاش الصحي ومرونة كافة السياسات لتلك الأطر المشتركة للقارة، وعلينا استثمار واستغلال كل الفرص المتاحة بالقارة لتحقيق التطور والتنمية المستدامة من خلال الاستثمار في البينة التحتية والأصول في كل دولة من الدول الأعضاء».

وأوضح أنه يجب خلق مجتمع صديق للبيئة، والتعامل بشكل أكثر مرونة مع كل التحديات، وتحسين الطاقة ورفع كفاءة المصادر الطبيعية والبشرية بالقارة الإفريقية حتى نستطيع تمديد العمل الاستراتيجي بين دول الأعضاء، مشيرًا إلى أن كينيا بذلت العديد من المساعي تجاه التعاون مع كل الدول لتحقيق التنمية المستدامة من خلال سياساتها وبرامجها المختلفة.

وأشار إلى ضرورة العمل على دفع عجلة التنمية من خلال خلق مجتمع صديق للبيئة وتحقيق التطوير عن طريق التوافق على الأجندة الخضراء: «يجب تضافر الجهود من خلال المؤسسات لضخ الاستثمارات، وهناك العديد من تقارير الأمم المتحددة تتعلق بالتطلع إلى تنفيذ الصناعات الخالية من الكربون بحلول عام 2050».

سلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة قمة الكوميسا الـ 22، إلى رئيس جمهورية زامبيا هاكيندي هيتشيليما".

وقال “السيسي” خلال كلمته بقمة كوميسا الـ 22 المنعقدة في جمهورية زامبيا، اليوم الخميس، أن الاستقرار والأمن أمران غاية في الأهمية لقارتنا ودولنا.

أنا من الجيل اللى شاف كتير من الصراعات

وتابع: "أنا من الجيل اللى شاف كتير من الصراعات سواء على المستوى الوطني داخل مصر أو على مستوى الأحداث داخل قارتنا .. وكل يوم واحد بيضيع على أى دولة من غير ما تعمل تنمية وبناء وإعمار بيكون له تأثير كبير جدا على مستقبل واقتصاد وحياة شعوب هذه الدول".

سياستنا في مصر تعتمد على التهدئة

وأواصل حديثه، قائلًا: "علشان كده هتجد إن سياستنا في مصر بتواضع شديد بتعتمد على التهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار، والتفاوض والتعامل بصبر كبير جدا مع المشاكل، لأن التجربة اللى احنا شوفناها في مصر بتقول دايما إن الحلول السلمية والأمن والاستقرار والبناء والتنمية والإعمار، أفضل كتير من الجانب الآخر، وهو الصراعات والاقتتال والحروب وغيره".

يذكر أن مصر تلعب دورًا نشطًا ومحوريًا في تطوير وعمل التجمع الإقليمي، حيث استضافت مصر القمة الـ 21 في نوفمبر 2021، وأطلق الرئيس السيسي خطة عمل الكوميسا متوسطة المدى من 2021 حتى 2025 وتهدف إلى تعميق التكامل الاقتصادي والإقليمي بما يتماشى مع منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وتستضيف زامبيا، قمة السوق المشتركة الـ 22 لدول تجمع شرق وجنوب القارة الأفريقية، "الكوميسا"، والتى تعقد خلال الفترة من 6 إلى 8 يونيو الجارى، تحت شعار "التكامل الاقتصادى من أجل كوميسا المزدهرة المرتكزة على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة".



جاء ذلك على هامش مشاركة بلاده في فعاليات قمة الكوميسا المنعقدة في دولة زامبيا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، على فضائية إكسترا نيوز.