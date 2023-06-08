الخميس 08 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

نصائح للمواطنين لمواجهة الطقس السيئ

العواصف الترابية
العواصف الترابية

حذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية من حالة الطقس اليوم موضحة أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى وجود غطاء سحابي كثيف يؤثر علي معظم الأنحاء يعمل علي حجب أشعة الشمس، يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

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نصائح للمواطنين

ونصحت الهيئة، المواطنين تجنب الوقوف تحت الاشجار العالية واللوحات الاعلانية، عدم ملامسة أعمدة الانارة، يفضل الابتعاد عن النوافذ الخارجية والابواب المعدنية أثناء العواصف الرعدية، يفضل التواجد داخل أي مبنى سكني أثناء سقوط الامطار، يجب القيادة بحذر عند سقوط الامطار وتخفيف السرعة وإضاءة الكشافات وترك مسافة بين السيارة والاخرى.

امطار 

نشاط للرياح 

وذكرت، يصاحب ذلك هبات للرياح تزيد من نشاطها للاتربة والرمال المثارة على مناطق متفرقة، مما يؤدي لانخفاض مستوى الرؤية الافقية على فترات متقطعة، مشيرة إلى أن القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد تحت تأثير السحب الرعدية، ويرجع ذلك  إلى تأثر البلاد بمنخفض حرارى (خماسينى) متمركز على الصحراء الغربية يصاحبه رياح جنوبية غربية نشطة تعمل على رفع درجة الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة يتقدم للداخل مع تقدم الوقت ليؤثر على أغلب الأنحاء، مما يعمل على تطور السحب الرعدية الممطرة. 

درجات الحرارة 

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

 القاهرة  الكبرى والوجه البحري ٣٨ درجة مئوية 

السواحل الشماليه ٣٤ درجة مئوية 

جنوب سيناء ٤١ درجة مئوية 

شمال الصعيد ٤١ درجة مئوية 

  جنوب الصعيد ٤٥ درجة  

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