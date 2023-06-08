مركز للتطوير المهني في جامعة قناة السويس

كشف الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن أن الجامعة تسعى إلى أن يكون لديها مركزًا جامعيًا للتطوير المهني.

جاء ذلك وفقًا لتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور - وفقًا لتصريحات رئيس الجامعة عقب الزيارة التى قامت بها الدكتورة دينا جوهرى نائب المدير التنفيذي لمشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، يرافقها محمد إيهاب مدير المشروع .

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، والذى أفاد أن الزيارة جاءت بالتزامن مع عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف الداخلية بمركز الجامعي للتطوير المهني بالتعاون مع الجامعة الأمريكية.

تنمية مهارات ريادة الأعمال في جامعة قناة السويس

فيما أكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن دور الجامعات لم يعُد مُقتصرًا على التعليم الأكاديمي فقط، بل أمتد لدعم الطلاب والخريجين ؛ لتحسين مهاراتهم الشخصية لمواكبة مُتطلبات سوق العمل، وهو ما يؤكد على أهمية مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني، مشيرًا إلى أن هذه المراكز تعُد نموذجًا متكاملًا لتوجيه الطلاب والخريجين من خلال تنمية مهارات ريادة الأعمال، وكذا مهارات التوظيف والقيادة واللغة الإنجليزية، والمهارات التقنية المُتخصصة، وذلك وفقاً لرؤية وزارة التعليم العالي المعلنة حول أهداف إنشاء “مراكز التطوير المهني”.

إجراء المقابلات على مدار يومين

ومن جانبها - أشادت الدكتورة دينا الجوهري بالخطوات الجادة التي تتخذها جامعة القناة نحو بدء العمل بالمركز، حيث قامت الجامعة بتخصيص المقر والعمل على تجهيزه، تمهيداً لافتتاحه قريبًا لاستقبال الطلاب وبدء العمل به .

يُذكر أن إجراء المقابلات تم على مدار يومين وسيتم الاختيار طبقاً للمعايير المحددة من قبل مسئولي الجامعة الامريكية.