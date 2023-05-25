الجمعة 26 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

جامعات ومدارس

مقابلات تجريبية للطلاب بمركز توظيف جامعة عين شمس

مقابلة مركز توظيف
مقابلة مركز توظيف جامعة عين شمس

استضاف مركز التوظيف في جامعة عين شمس مقابلات تجريبية لطلاب كليات الزراعة والهندسة والحاسبات والمعلومات. 

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المركز 

وأجريت المقابلات علي مدار يومين متتالين 8 و9 مايو بحضور لفيف من الشركات مختلفة القطاعات مثل ICpedia - Schneider Ejada- Summerge- - El Abd- Linah Farms- .Wadi Food .

260 مقابلة بمركز التوظيف في جامعة عين شمس

وأجريت أكثر من 260 مقابلة للطلبة والطالبات من جامعة عين شمس إلى جانب حضور أكثر من 60  طالب وطالبة جلسات ارشادية بهدف إتاحة الفرص للطلاب الذين يبدأون حياتهم العملية لمقابلة الخبراء أصحاب المهارات والمعارف والخبرة العملية لإرشادهم لصناعة قرارتهم تجاه مسارهم المهني.  
   
وينظم مركز التوظيف في جامعة عين شمس من خلال جانب التعلم عبر التجربة هذه الفعالية للمرة الاولى منذ عامين وذلك من منطلق إيمانه بأهمية تأهيل وتطوير قدرات ومهارات أبناء جامعتنا بشكل عملي وإمدادهم بالمهارات اللازمة استعدادًا لسوق العمل.  
   
       

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