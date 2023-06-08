دار الكتب والوثائق تحتفل باليوم العالمي للأرشيف

دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الأستاذ الدكتور أسامة طلعت، تقيم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأرشيف، بالتعاون مع المؤسسة العربية لإدارة المعرفة، برئاسة الدكتور خالد الحلبي، ندوة تحت عنوان "الأرشيف عبق الماضي، قوة الحاضر وإرث المستقبل".

الأستاذ الدكتور أسامة طلعت

تقام الندوة في تمام العاشرة من صباح الإثنين الموافق ١٢ يونيو الجاري في قاعة الندوات بمقر دار الكتب بكورنيش النيل.

يتحدث في الندوة كل من:

الأستاذ حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، والأستاذة الدكتورة سلوى علي ميلاد، أستاذ متفرغ علم الوثائق بقسم المكتبات والوثائق بآداب القاهرة، والأستاذ الدكتور جمال شقرة، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة عين شمس، والدكتور إسلام جمال صابر، مدرس بقسم علوم المعلومات بآداب بني سويف. تدير الندوة الدكتورة وفاء صادق أمين عام المؤسسة العربية لإدارة المعرفة.