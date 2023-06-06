وكيل صحة الشرقية يتفقد تجهيزات وحدة التصلب المتعدد الجديدة بديرب

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، التجهيزات الطبية الخاصة بوحدة علاج والكشف المبكر عن مرض التصلب المتعدد MS الجديدة بمستشفى ديرب نجم المركزي، والتي تم الإنتهاء من معظم التجهيزات الخاصة بها، بتكلفة تقديرية بلغت ٤٠٠ ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني، ومتابعة البرنامج التدريبي للقوى البشرية من الفرق الطبية علي أعمال الوحدة بالمستشفى.

جاء ذلك أثناء زيارة وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لمستشفى ديرب نجم، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى بها، في حضور لجنة التصلب المتعدد التابعة لقطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة والسكان، والتي تضم نخبة من أساتذة المخ والأعصاب وهم الأستاذة الدكتورة حنان صلاح كلية الطب جامعة الزقازيق ورئيس اللجنة، والدكتور تامر الصيرفي أستاذ مساعد المخ والأعصاب بجامعة الزقازيق وعضو اللجنة، وبحضور الدكتورة دينا زمزم أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس ومدير تطوير وحدات التصلب المتعدد، وممثلي جمعية رعاية التصلب المتعدد.

وتفقد وكيل الوزارة أقسام الوحدة والتجهيزات الطبية التي تم توفيرها بالوحدة الجديدة التي تعد الأولى بمحافظة الشرقية، والتي تضم غرفة لتوقيع الكشف الطبي على المرضى، وعدد ٢ غرفة حقن، وصيدلية، وغرفة تمريضية، وغرفة نظم معلومات IT.

كما تابع الدكتور هشام مسعود تنفيذ البرنامج التدريبي للفرق الطبية من الأطباء والصيادلة والتمريض علي هذا المرض بقاعة التدريب بالمستشفى، وحرص على مشاركته في الدورة التدريبية للفرق الطبية.

وشدد على أهمية تقديم الدعم النفسي للمرضى بجانب الدعم الطبي، وتنظيم الخدمات اللوجستية قبل البدء في تفعيل الوحدة الجديدة، مع التأكيد على أهمية إختيار عناصر متميزه وذات كفاءة عالية للعمل بالوحدة، على أن يتم بدء العمل بها، حين الإنتهاء تماماً من جميع التجهيزات وتوفير كافة الأدوية للمرضى، بحيث يتلقى المريض خدمة متكاملة، مقدماً الشكر للجنة التصلب المتعدد، وجميع الفرق الطبية والمشاركين في هذا العمل، ومدير المستشفى السابق، والحاج جمال الحلاج "المتبرع" على دعمه المستمر للمستشفى.

ووجه بأهمية تضافر جهود كافة رجال ومؤسسات المجتمع المدني، ودورهم البارز في الإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل تفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وتم متابعة توقيع الكشف الطبي على المرضى بقسم الإستقبال والطوارئ، والتأكد من عمل كافة العروض والفحوصات الطبية اللازمة للمرضى، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمرضى، كما تم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، والتأكد من توافر كميات بالصيدلية تكفي لمدة ٤٨ ساعة عمل.

كما تفقد أعمال التطوير الجارية في بعض الأماكن بالمستشفى لإضافة خدمات نوعية جديدة أخري، موجهاً بسرعة الإنتهاء من تجهيز قسم أسنان متخصص للأطفال، والجاري إنشاؤه بتكلفة تقديرية ٢٠٠ ألف جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

يذكر أن التصلب المتعدد مرض يحتمل أن يسبب إعاقة الدماغ والحبل النخاعي (الجهاز العصبي المركزي)، وعند الإصابة به يهاجم الجهاز المناعي المايلين الذي يغطي الألياف العصبية، ويسبب مشكلات في الاتصال بين الدماغ وبقية الجسم في النهاية، ويمكن أن يسبب المرض تلفًا أو تدهورًا دائمًا في الألياف العصبية.

وتختلف مؤشرات التصلب المتعدد وأعراضه اختلافًا كبيرًا من مريض لآخر بناءً على موضع تلف الألياف العصبية وشدته في الجهاز العصبي المركزي، فقد يفقد بعض المصابين بالتصلب المتعدد الشديد القدرة على المشي وحدهم أو المشي عمومًا، أما البعض الآخر، فقد يمرون بفترات تعافٍ طويلة دون ظهور أي أعراض جديدة وذلك بناءً على نوع التصلب المتعدد لديهم.