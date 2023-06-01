صحة الشرقية تناقش تقارير المرور الإشرافية على المستشفيات

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مساء اليوم الخميس، اجتماعًا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، لمناقشة خطط العمل السابقة والقادمة، وذلك في حضور مديري الإدارات الفنية بالمديرية.

تناول الاجتماع مناقشة تقارير المرور الإشرافية على المستشفيات خلال الفترة الماضية، وعرض ما بها من سلبيات وإيجابيات، وبحث المعوقات والتحديات التي قد تؤثر فى انتظام سير العمل، ووضع الحلول المناسبة لها.

وتم مناقشة ما تم من إجراءات بشأن تفعيل الصيدلية الموحدة، والأقسام الداخلية للحالات الطارئة بالمستشفيات، ومدى الاستفادة التي عادت على تقديم الخدمة من ذلك.

أكد وكيل الوزارة أهمية التدريب والتعليم الطبي المستمر للفرق الطبية، خصوصًا هيئة التمريض بالأقسام الحرجة، وأهمية بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة الصحية، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

وشدد الدكتور هشام مسعود على مديرى المستشفيات بالمتابعة المستمرة للخدمات الطبية المقدمة للمرضى، خصوصًا بأقسام الاستقبال والطوارئ، والعنايات المركزة، والكلى الاصطناعي، والحضانات، والتأكد من تقديم الخدمة بجودة عالية للمرضى، مع انتظام عمل العيادات الخارجية، والانتهاء من أية قوائم انتظار خاصة بالعمليات الجراحية، ومتابعة تطبيق معايير الجودة كافة وسياسات مكافحة العدوى بالأقسام، واتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية، والإجراءات الصحيحة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بها.

ووجه بمتابعة جميع مخازن المستشفيات، والتأكد من التخزين والتأمين الجيد لها وفقًا لمعايير السلامة، والتركيز على متابعة لوحات الكهرباء والمخارج والتمديدات الخاصة بها، ومفاتيح الكهرباء داخل جميع الأماكن والغرف، والتأكد من سلامتها وتغطية جميع الكابلات الكهربائية، ومتابعة المولدات الكهربائية، وطفايات الحريق، وإجراءات التخلص من الكهنة، وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بصورة منتظمة.

كما ناقش وكيل الوزارة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي" بمحافظة الشرقية، والتي سيتم انطلاقها الأحد المقبل خلال الفترة من ٤ حتى ١٥ من شهر يونيو الجاري، وذلك على مرحلتين المرحلة الأولى من ٤ إلى ٨ يونيو في عدد ١٠ إدارات صحية هى "القنايات، ههيا، بلبيس، منشأة أبو عمر، أبو كبير، مشتول السوق، الحسينية، أولاد صقر، أبو حماد، صان الحجر"، والمرحلة الثانية في الفترة من ١١ إلى ١٥ يونيو في ٩ إدارات صحية هى "الزقازيق، الإبراهيمية، فاقوس، الصالحية الجديدة، كفر صقر، ديرب نجم، منيا القمح، العاشر من رمضان، القرين".

ولفت إلى أهمية التدريب الجيد لجميع الفرق الطبية المشاركة في الحملة، وتوفير الآلات والمستلزمات اللازمة للعمل بعيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات، وتعزيز القوى البشرية بها من خلال الأطباء وأخصائيات النساء والتوليد، لتحقيق المستهدف منها.

وفي نهاية الاجتماع، قدم وكيل وزارة الصحة بالشرقية الشكر للدكتور محمد صالح على جهوده المبذولة خلال فترة إدارته السابقة لمستشفى ديرب نجم المركزي، متمنيًا له ولمدير المستشفى الجديد التوفيق خلال الفترة المقبلة.