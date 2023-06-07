البحيرة تنظيم قافلة طبية بقرية البريجات بكوم حمادة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتورهاني جميعة وكيل الوزارة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية البريجات بمركز كوم حماده علي مدار يومين تم خلالها الكشف على 1382 مواطن مجانا من خلال 10 عيادات طبية .

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة التالية ( الباطنة 180 - الأطفال 463 - الجراحة 161 - النساء 105 - تنظيم الأسرة 65 - العظام 194 - الأسنان 119 - القلب 95))، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وتقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كمايتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان )

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع .