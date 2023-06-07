عاجل
لحظة إنقاذ 34 شخصًا من الغرق بينهم 26 سائحًا في مرسى علم (شاهد) عاصفة مدارية قد تصل لإعصار في بحر العرب
الأربعاء 07 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

البحيرة تنظيم قافلة طبية بقرية البريجات بكوم حمادة

جانب من القافلة
جانب من القافلة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتورهاني جميعة وكيل الوزارة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية البريجات بمركز كوم حماده علي مدار يومين  تم خلالها الكشف على 1382 مواطن مجانا من خلال  10 عيادات طبية .  

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة التالية ( الباطنة 180 - الأطفال 463 - الجراحة 161 - النساء 105 - تنظيم الأسرة 65 - العظام 194 - الأسنان 119 - القلب  95))، بالإضافة إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتى النساء وتنظيم الأسرة ، وجهاز رسم قلب بعيادة القلب، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، وتقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كمايتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان ) 

يأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع .

الجريدة الورقية