البحوث الفلكية : تعامد الشمس على الكعبة ظاهرة ليس لها تقديس (فيديو)

قال الدكتور جاد القاضي، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، إن ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة التي تحدث غدا ليست نادرة بل تتكرر على مدار العام سواء للشمس أو للقمر".

وأوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المركز القومي للبحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: مساء اليوم أن ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة ليس لها تقديس أو شيء خاص، بل نستفيد منها فلكيا من خلال تدقيق الحسابات الفلكية.

المصريون القدماء كانوا بارعين في حساب تعامد الشمس على بعض المعابد

وتابع: "المصريون القدماء كانوا بارعين في حساب تعامد الشمس على بعض المعابد في أوقات معينة، وأصبح حاليا متاح حساب تعامد الشمس منشآت كثيرة في أوقات معينة"، موضحا: "تعامد الشمس على الكعبة مهم جدا لتحديد مواعيد الصلاة على مدار العام، وخاصة وقت صلاة الظهر".



وتشهد سماء مكة المكرمة غدا الأحد، ظاهرة فلكية تتكرر سنويا، وهي ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة للمرة الأولى في هذا العام، حيث ستتعامد الشمس على الكعبة وقت أذان الظهر في المسجد الحرام، عند الساعة 12:18 ظهرًا بتوقيت المملكة، و9:18 ص بتوقيت غرينتش.

وتتكرر ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة مرتين سنويا، حيث تحدث تلك الظاهرة نتيجة لموقع الكعبة المشرفة بين خط الاستواء ومدار السرطان، فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو من كل عام، وتتكرر عند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو من كل عام.

وستكون الشمس عند لحظة التعامد بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبًا، وحينها سيختفي ظل الكعبة تماما، وكذلك ستختفي ظلال جميع الأجسام في مكة ويصبح ظل الزوال صفرا، فيما قالت الجمعية الفلكية بجدة إنه ستكون الشمس مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.



تعامد الشمس على الكعبة مرتين



وأوضحت أن المناطق الواقعة في خطوط عرض أقل من 23.5 درجة شمالًا وجنوبًا كلها تشهد ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة مرتين في السنة، ولكن في أوقات مختلفة تعتمد على خط عرض ذلك المكان، وتتميز به أماكن قليلة محصورة بين خط الاستواء ومداري السرطان والجدي.

وتعتبر ظاهرة التعامد من الطرق التي استخدمها القدماء لتحديد اتجاه القبلة بطريقة في غاية الدقة، باستخدام قطعة من «الخشب» منتصبة بشكل عمودي على سطح الأرض عند وقت التعامد، فإن الاتجاه المعاكس للظل يشير نحو الكعبة المشرفة تماما لكافة القاطنين في المناطق البعيدة عن مكة في الدول العربية والمناطق المجاورة للقطب الشمالي وإفريقيا وأوروبا والصين وروسيا وشرق آسيا، وفقا لفلكية جدة.

متى تتعامد الشمس على الكعبة 2023



وتستخدم ظاهرة تعامد الشمس كذلك في حساب محيط الكرة الأرضية بدون الحاجة للتقنيات الحديثة، وذلك باستخدام بعض القواعد البسيطة في علم الهندسة وهي طريقة قديمة تعود إلى أكثر من 2000 سنة وهي تدل أيضاً على كروية الأرض.

ومن المرتقب أن تتكرر ظاهرة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة مرة أخرى في يوليو المقبل، للمرة الثانية والأخيرة في 2023.