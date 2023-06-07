المصري يتأخر أمام غزل المحلة في الشوط الأول بالدوري

إنتهي الشوط الأول من المباراة التي تجمع فريقي المصري البورسعي ونظيره غزل المحلة، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري، والتي يحتضنها ستاد الجيش ببرج العرب.

وتقدم فريق غزل المحلة بالهدف الأول عن طريق اللاعب مصطفي العش في الدقيقة 25 من الشوط الأول، ليعلن التقدم لأبناء المحلة.

وشهد الشوط الأول محاولات من كلا الطرفين سواء لإدراك التعادل من قبل المصري، أو تعزيز التقدم من المحلة ولكن دون ترجمة حقيقية لأهداف لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد لصالح غزل المحلة.

وبدا فريق غزل المحلة المباراة بتشكيل كالتالي:

أحمد ميهوب لحراسة المرمى.

مصطفى العش، محمد بازوكا، معاذ الحناوي، ايهاب سمير، لخط الدفاع.

حميد ماو، أحمد النادرى، محمد جابر، أحمد الشيخ، عبد الرحمن عاطف لخط الوسط.

وجابريل أوروك في الهجوم.

بينما بدأ المصري بتشكيل ضد غزل المحلة كالتالي:

عصام ثروت لحراسة المرمى.

خط الدفاع: كريم العراقي ، إسلام أبو سليمة ، عماد الدين بو بكر، عمرو سعداوي.

خط الوسط: ايزي ايميكا، عمرو موسى كثنائي، اسلام عطية،الياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: محمد جريندو.

ويدخل فريق غزل المحلة مباراة اليوم برصيد 31نقطة في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 7 مباريات والهزيمة فى 15 لقاء، وسجل لاعبوه 27 هدفا واستقبلت شباكه 42 هدفا، بينما يحتل النادي المصري المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري برصيد 40 نقطة.