مذكرة تفاهم مع جامعة عين شمس لإطلاق قوافل طبية

وقعت جامعة عين شمس مذكرة تفاهم مع الـمـؤسـسـة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية، لإطلاق قوافل طبية في جميع أنحاء الجمهورية.

ووقع مذكرة التفاهم، اليوم الأحد، الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب في جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور علي جمعة رئيس مـجـلـس أمـنـاء الـمـؤسـسـة الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية ومفتي الجمهورية سابقا.

حضر توقيع مذكرة التفاهم الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور سامية عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أسامة منصور وكيل كلية الطب لشئون الدراسات العليا و البحوث، والدكتورة هبة الله السعيد وكيل كلية الطب لشئون التعليم و الطلاب، والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ومن جانب مؤسسة الصديقية حضر كل من جيهان زكي رئيس قطاع البرامج والمشروعات، وعبد الحميد منصور عضو مجلس الأمناء والأمين العام للمؤسسة.

قوافل طبية من جامعة عين شمس

تهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون مع كلية الطب في الإعداد والتنسيق لإطلاق عدد من القوافل

الطبية والعيادات المتنقلة وحملات الكشف المبكر عن الأمراض وإجراء العمليات الجراحية لخدمة المواطنين في مختلف ربوع جمهورية مصر العربية.

يأتي ذلك في ضوء تحقيق الأهداف الاستراتيجية لرؤية مصر 2030 وتحقيق خطة الدولة للارتقاء بحياة المواطن المصري، وبالتزامن مع تنفيذ استراتيجيات عام المجتمع المدني.

يسري التعاون بين جامعة عين شمس والـمـؤسـسـة

الصديقية للخدمات الثقافية والاجتماعية، وفق هذا البروتوكول لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

وتعد جامعة عين شمس ثالث أقدم جامعة مصرية، تأسست في يوليو عام 1950 تحت اسم جامعة إبراهيم باشا.

وشاركت جامعة عين شمس مع جامعة القاهرة (جامعة فؤاد الأول سابقا) وجامعة الإسكندرية (جامعة فاروق الأول سابقًا) في إنجاز رسالة الجامعات المصرية واحتواء الطلب المتزايد على التعليم العالي.

وتحمل جامعة عين شمس شعار المسلّة والصقران، وهو يوضح مدى الترابط بين الاسم والتاريخ القديم للجامعة.

وتمثل المسلة بيت الحياة في مدينة أون، فيما يرمز الصقرن يرمزان الإله المصري في ذلك الوقت.

وتتخذ جامعة عين شمس من قصر الزعفران، الذي بني أثناء حكم الخديوي إسماعيل، مقرًا للإدارة.