جراحة قلب ناجحة بمستشفى الزقازيق العام لمريضة سمنة مفرطة

أجرى الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام بمحافظة الشرقية، عملية جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة، لمريضة سمنة مفرطة، وكانت تعاني من ضيق شديد بالصمام الاورطي.

شارك في الجراحة والتي قادها الدكتور علي محمد رفعت أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة الزقازيق والمشرف العام على جراحة القلب والصدر؛ الدكتور خالد مصطفي حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق.

وأشار الدكتور هشام مسعود ، وكيل الوزارة، إلى أن الحالة الآن مستقرة، وتتلقى الرعاية الصحية بوحدة العناية المركزة بالمستشفى، تحت إشراف أطباء القلب، بعد أن نجح الأطباء في إجراء جراحة قلب مفتوح لها، لتغيير الصمام الأورطي بصمام قلب صناعي.

قدم وكيل الوزارة الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي والمشرف على جراحات القلب والقسطرة القلبية، ولمدير مستشفى الزقازيق العام، ولجميع الطاقم الطبي المشارك في هذا العمل من الأطباء وهيئة التمريض والفنيين، والخدمات المعاونة، لجهودهم المبذولة في خدمة المرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.