جائزة مصر للتميز الحكومي تطلق فعاليات المرحلة الأولي من تدريب سفراء التميز

أطلقت جائزة مصر للتميز الحكومي بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمجلس القومي للمرأة؛ فعاليات المرحلة الأولى من تدريب سفراء التميز لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة حول "التخطيط الاستراتيجي والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص" والذي استمر على مدار يومين، بمشاركة 30 متدرب من وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التربية والتعليم والتعليم الفني، الثقافة، المالية، السياحة والاثار، الطيران المدني، ومحافظتي القاهرة والجيزة إضافة الى جامعة القاهرة و مشيخة الأزهر الشريف.

إطلاق جائزة تكافؤ الفرص

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية 2022، واتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، وتأتي هذه الجائزة لتعزيز خلق بيئة عمل في المؤسسات الحكومية ملائمة وآمنة للنساء وذوي الهمم، وتضمن المساواة في الحصول على الفرص والوصول الى الموارد والخدمات دون تمييز لكافة الفئات.

إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة

وخلال الجلسة الافتتاحية باليوم التدريبي الأول أكدت الأستاذة سهى سعيد المدير التنفيذي لجائزة مصر للتميز الحكومي أن التدريب يأتي في إطار حرص إدارة الجائزة على نشر التوعية وبناء القدرات المرتبطة بمعايير التمييز المؤسسي والتخطيط الاستراتيجي لجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة لتقديم الدعم الفعال للجهات الحكومية لتحسين وتطوير المشاركة في فعاليات جائزة مصر للتميز الحكومي خلال دورتها القادمة.

نسب مشاركة الجهات الحكومية



واستعرضت سهى سعيد خلال كلمتها نسب مشاركة الجهات الحكومية المختلفة من وزارات، محافظات وجامعات في جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة في نسختها الأولى بالدورة الثالثة 2022 والتي شهدت مشاركة 71 جهة حكومية من اجمالي 85 جهة، مؤكدة أن الغرض الرئيسي ليس مجرد الحصول على الجائزة فقط، ولكن الهدف هو تغيير ثقافة العمل في المؤسسات الحكومية من خلال آلية مختلفة عن الآليات التقليدية بالتركيز على التدريب والتوعية والتحفيز الإيجابي.

إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة

واوضحت سهى سعيد أهمية تسليط الضوء على النماذج الإيجابية بهدف خلق منافسة إيجابية بين جميع المشاركين، مؤكدًا أن التميز رحلة لن تنتهي بالفوز ولكنها رحلة مستمرة مشيرة الى الجهات التي حققت نجاح واضح للتأهل للمراكز الثلاثة الأولى بالنسخة الأولي من الجائزة خلال الدورة الماضية 2022 حيث حصلت جامعة الأزهر على المركز الثالث، محافظة أسوان على المركز الثاني في حين حصلت مشيخة الازهر الشريف على المركز الأول.

ضمت محاور البرنامج التدريبي في اليوم الأول استعراض للتجارب الدولية في مجال تكافؤ الفرص وتمكن المرأة، المفاهيم الخاصة بتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، الاطار الدستوري والقانوني لتعزيز حقوق المرأة والأشخاص ذوي الهمم الاطار الاستراتيجي لتعزيز حقوق المرأة، الأهداف الرئيسية لمحاور الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ، التخطيط المستجيب للمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص( النوع الاجتماعي) .

تمكين المرأة وتكافؤ الفرص

إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة



وشهدت الجلسة الختامية لليوم الأول كلمة الأستاذة نهاد أبو القمصان، خبير اول تمكين المرأة واستشاري بمشروع الحوكمة الاقتصادية حول " تمكين المرأة وتكافؤ الفرص" في مجال العمل وأثره سواء على المستوى العام اجتماعيا واقتصاديا بما يساهم في توسيع نطاقة التنمية الاقتصادية والاستفادة من الكوادر النسائية والكفاءات المتاحة بما ينعكس إيجابيا على أداء المؤسسات من خلال تقلدها لمناصب الإدارة العليا إضافة الى تأثيرها على مستوى الاسرة حيث اشارت تأكيد العديد من المؤسسات الاقتصادية وفى مقدمتها البنك الدولي على ان عمل المرأة يساهم في رفع مستوى معيشة الاسرة بما ينعكس على جودة الحياة.

وخلال فعاليات اليوم التدريبي الثاني التقى السفير هشام بدر، المشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي في حوار تفاعلي مع المتدربين للتعرف على جوانب الاستفادة من المحتوى التدريبي وما حققته الجهات من تطور فيما يخص ملف تكافؤ الفرص وتمكين المرأة بالقطاعات المختلفة، ومناقشة المقترحات المقدمة من المتدربين ببنك الأفكار ضمن انشطة التدريب وبحث سبل الدعم الممكنة لتطوير الأفكار المبتكرة بما يسهم فى استدامة التميز فى كافة الجهات الحكومية.

وتناول اليوم الثاني موضوعات التخطيط الاستراتيجي والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص والتعرف على مستويات الخطط الاستراتيجية دوليا ومحليا والتكامل فيما بينهما إضافة الى عرض معايير وخطوات اعداد الخطة الاستراتيجية الناجحة

إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة

كما استعرضت الدكتورة الهام محمد شاهين الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الواعظات بجامعة الأزهر قصة نجاح " مشيخة الازهر الشريف" وحصوله على المركز الأول بجائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة 2022 وابرز الجهود المبذولة وصولا الى منصة التكريم في ظل النقلة النوعية التي شهدتها المشيخة بقيادة فضيلة الامام الأكبر الشيخ احمد الطيب ومنها:إصدار العديد من القرارات الداعمة لتمكين المرأة مثل قرار حظر نقل السيدات الا بعد الحصول على موافقتهن ، دعم تمكين المرأة في المناصب القيادية واستحداث منصب المساعد الأمين العام لشئون الواعظات لأول مرة في تاريخ المشيخة ، إنشاء مركز تطوير تعليم الوافدين في 2019 كأحد أفكار مركز دعم الابتكار وريادة الأعمال، يتولى رئاسته سيدة و نسبة تمثيل النساء في قوة العمل في المركز 50% .

إطلاق جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة

حاضر في التدريب ليلى المشنب، استشاري دعم المرأة والشمول الاجتماعي بمشروع الحوكمة الاقتصادية، والمهندس يحي زكريا، مدير بناء القدرات بمشروع الحوكمة الاقتصادية، شيماء نعيم، مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس القومي للمرأة والدكتور كريم سالم، خبير اصلاح الإدارة العامة واستشاري بمشروع الحوكمة الاقتصادية.