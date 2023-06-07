الأربعاء 07 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

أطول ساعات النهار.. الانقلاب الصيفي يدق أبوابه

الانقلاب الصيفي
الانقلاب الصيفي

أسابيع قليلة ونستقبل فصل الصيف الذي يبدأ جغرافيًا يوم 20 يونيوالجاري، ويستمر لمدة ثلاثة شهور، حيث يميل النصف الشمالي للكرة الأرضية نحو الشمس بأقصى درجة (23.5 درجة).

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وفصل الصيف هو أحد فصول السنة الأربعة في المناطق المعتدلة والقطبية من الكوكب، حيث تبسط فيه الأرض بساطها الأخضر، وتُغرد الطيور بهجة وسرورًا بالقدوم، فهو فصل تكاثر وتزاوج للكثير من الأنواع الحية، وفيه تكتسي الأشجار بلون الطبيعة، وتتفتح فيه الازهار.

وترصد"ببوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن الانقلاب الصيفي: 

 الانقلاب الصيفي يبدأ يوم 20 يونيو الجاري، ويستمر حتى 20 سبتمبر المقبل.

الانقلاب الصيفي يكون فيه أطول نهار، وأقصر ليل.

يميل محور الأرض أثناء دورانها حول الشمس .

تتغير زاوية سقوط أشعة الشمس على الأرض خلال العام.

 تتغير نقطة الشروق والغروب الظاهرية في السماء بين الشمال والجنوب.

مسار الشمس في السماء يصبح أعلى أو أدنى على مدار العام.

 يوم الانقلاب الصيفي تصل الشمس إلى أقصى نقطة شمالية لها في السماء.

إفي الانقلاب الصيفي تكون الأرض قد وصلت إلى ذروة مسافتها بُعدا عن الشمس في نصف المدار.

تكون أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.5 درجة شمالا وعند هذه النقطة ينقلب مسار حركة الأرض إلى النصف الثاني من المدار (وهو سبب تسميتها بنقطة الانقلاب).

ويعتبر هذا اليوم هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي حيث يبلغ النهار ذروته فيكون أطول نهار في السنة (14 ساعة تقريبا).

يبلغ إرتفاع الشمس ذروته فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال، ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أقصر ما يمكن.

 الانقلاب الصيفي يحدث فلكيًا أما فلكيا عندما تتحرك الأرض في مدارها حول الشمس.

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