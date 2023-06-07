خصم 100 ألف جنيه من رجب عمران لاعب المصري لسوء السلوك

قرر الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق الكرة بالنادي المصري خصم 100 ألف جنيه من اللاعب رجب عمران لاعب خط وسط الفريق مع إيقافه لحين التحقيق معه وذلك لما بدر من اللاعب خلال مباراة اليوم أمام غزل المحلة وسوء سلوكه مع زملائه .

وكان رجب عمران قد دخل في مشادة مع زميله جريندو بعد إحتساب ركلة جزاء لصالح الفريق البورسعيدي سجل منها جريندو هدف التعادل في مباراة المحلة.

وإنتهت مباراة المصري وغزل المحلة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق المصري المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة وفي رصيده 41 نقطة.

تعادل مثير بين المصري البورسعيدي وغزل المحلة في الدور

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة غزل المحلة نظيره المصري البورسعيدي، في المباراة التي جمعتهما علي ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري المصري.

وسجل فريق غزل المحلة الهدف الأول في المباراة عن طريق اللاعب مصطفي العش في الدقيقة 25 من الشوط الأول، ليعلن التقدم لأبناء المحلة.

وشهد الشوط الأول محاولات من كلا الطرفين سواء لإدراك التعادل من قبل المصري، أو تعزيز التقدم من المحلة ولكن دون ترجمة حقيقية لأهداف لينتهي الشوط الأول بهدف وحيد لصالح غزل المحلة.

وفي الشوط الثاني عاد أبناء بورسعيد بالتعادل عن طريق اللاعب جريندو في الدقيقة 69 من الشوط الثاني عنطريق ركلة جزاء سجلها بنجاح.

بهذه النتيجة تجمد رصيد فريق غزل المحلة عند النقطة 32 نقطة في المركز الـ14 من جدول ترتيب مسابقة الدورى المصري، حيث حقق الفوز فى 8 مباريات والتعادل فى 8 مباريات والهزيمة فى 15 لقاء، وسجل لاعبوه 28 هدفا واستقبلت شباكه 43 هدفا.

بينما أرتفع رصيد المصري للنقطة الـ 41 في المركز السابع فى جدول مسابقة الدوري المصري.

وبدأ المصري بتشكيل ضد غزل المحلة كالتالي:

عصام ثروت لحراسة المرمى.

خط الدفاع: كريم العراقي ، إسلام أبو سليمة ، عماد الدين بو بكر، عمرو سعداوي.

خط الوسط: ايزي ايميكا، عمرو موسى كثنائي، اسلام عطية،الياس الجلاصي، عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: محمد جريندو.