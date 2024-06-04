مكافحة التصحر شعار للاحتفال باليوم العالمى للبيئة غدا

اليوم العالمى للبيئة.. يحتفل العالم غدا الأربعاء باليوم العالمى للبيئة، والذى يوافق 5 يونيو من كل عام، وهذا العام أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، أن يوم البيئة العالمي هذا العام 2024 اتخذ شعارا للاحتفال تحت عنوان "استعادة الأراضي ومكافحة التصحر وتعزيز القدرة على التكيف مع الجفاف".

وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن موضوع الاحتفال هذا العام باليوم العالمى للبيئة يرتبط بثلاثة أهداف رئيسية ضمن أهداف التنمية المستدامة، منها ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.

والهدف الثانى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، وأخيرا حماية النظم الإيكولوجية البرّية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام.

تجدر الاشارة الى أن اليوم العالمي للبيئة يعتبر الوسيلة الرئيسية للأمم المتحدة لتعزيز الوعي العالمي والعمل من أجل البيئة ويتم الاحتفال به سنويا منذ عام 1973