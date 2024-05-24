"الرعاية الصحية" تشارك بورشة عمل المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن مشاركتها في ورشة عمل المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)، بعنوان "تغير المناخ والأمراض المعدية: من التوقعات إلى الاستعداد"، والتي انعقدت في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء خلال شهر مايو الجاري، ضمن مبادرة الاتحاد الأوروبي بشأن الأمن الصحي.

وخلال كلمته المسجلة بالمؤتمر، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أرحب بجميع الحاضرين في هذا المؤتمر الدولي الهام حول تغير المناخ والأمراض المعدية، إنه لشرف لنا أن نجتمع هنا في أول مدينة خضراء في مصر، وبحضور العديد من كبرى الكيانات والجهات والمؤسسات والهيئات الصحية، ومشاركة العديد من الخبراء والمتخصصين في مجالات تغير المناخ والأمراض المعدية، لنتبادل الخبرات والمعرفة، ولنتحدث عن التحديات والحلول المبتكرة.

وأكد الدكتور السبكي، أن ورشة العمل تسلط الضوء على أهمية تغير المناخ كواحدة من أبرز القضايا الصحية الحرجة في الوقت الحاضر والمستقبل، وأن تأثيرها يؤثر على جميع جوانب أنظمة الرعاية الصحية وتقديم الخدمات الصحية، وأضاف أن دور مصر في الاستدامة والتحول لعب دورًا حاسمًا في قرار إتاحة انعقاد ورشة العمل لأول مرة خارج القارة الأوروبية، بما في ذلك زيارة ميدانية لمستشفى الرعاية الصحية، مستشفى شرم الدولي، الذي يعد نموذجًا في إصلاح الرعاية الصحية المصرية وتنفيذ التغطية الصحية الشاملة كمشروع قومي رئاسي.

وتابع الدكتور السبكي: أن هيئة الرعاية الصحية المصرية تمتلك أكثر من 300 منشأة صحية، وتدرك أن المناخ لم يعد رفاهية بل هو جوهر بناء مستقبل أفضل للمصريين، حيث يعتبر نظام التأمين الصحي الشامل مشروعًا قوميًا رئاسيًا يرتكز على دمج مبادئ الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في جميع جوانب التأمين الصحي الشامل.

وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور السبكي، عن فخره بحصول هيئة الرعاية الصحية على الجائزة الماسية في قيادة الاستدامة الصحية على مستوى الوطن العربي من اتحاد المستشفيات العربية مناصفة مع دائرة صحة أبوظبي، وكذلك حصول مستشفى شرم الدولي على الجائزة الذهبية مناصفة مع مستشفيات كليفلاند كلينيك أبو ظبي فئة المستشفيات الخضراء، فضلًا عن نجاح مستشفى شرم الدولي في الحصول على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية (JCI)، ووجه السبكي دعوته لجميع المشاركين في المؤتمر لزيارة مستشفى شرم الدولي للإطلاع على ممارسات التحول والقدرة على التنفيذ، مؤكدًا مواصلة هيئة الرعاية الصحية جهودها في تعزيز الاستدامة وبناء مستقبل أكثر مرونة.

وأضاف السبكي، أن وجودنا في هذا المؤتمر يؤكد التزامنا الجاد بمكافحة تغير المناخ وحماية صحة البشرية، متابعًا: لنتعاون سويًا من أجل مستقبل أفضل للجميع، ولنترك بصمة إيجابية في تاريخ الرعاية الصحية والحفاظ على كوكبنا.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن استقبال وفد رفيع المستوى من المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC) لزيارة مستشفى شرم الشيخ الدولي التابع للهيئة في محافظة جنوب سيناء، وذلك على هامش ورشة عمل "تغير المناخ والأمراض المعدية: من التوقعات إلى الاستعداد"، والتي عُقدت في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، لأول مرة، على مدار ثلاثة أيام خلال شهر مايو الجاري.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن زيارة الوفد بدأت بالاستماع إلى شرح كامل عن المستشفى، والتخصصات الطبية والدقيقة المختلفة بها، والإطلاع على التجهيزات الطبية وغير الطبية عالية المستوى، بالإضافة إلى الإطلاع على أجهزة العلاج بالأكسجين الهايبرباريك "HBOT" الذي يستخدم في علاج حالات طوارئ الغوص والأنشطة البحرية والوحيدة بالمحافظة، كما اطلع الوفد على الخطوات التي تم اتخاذها لتحويل المستشفى لأول مستشفى خضراء حكومي في مصر، وحاصلة أيضًا على الاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء (GGHH).

وأضافت الهيئة، أن الوفد تفقد الأجنحة الفندقية في المستشفى، ووحدة التشخيص والإتصال الطبي عن بُعد التي تعمل بكافة الإمكانات والتجهيزات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة إلى تفقد وحدة الأوتوكلاف التي تم تركيبها لتعقيم النفايات الطبية، وكذلك محطة تحلية وتنقية المياه، التي تم إنشاؤها لتجميع المياه المهدرة واستخدامها في ري المساحات الخضراء بالمستشفى، واستخدام تقنيات فعالة لترشيد استهلاك المياه، ومشاهدة استخدام الألواح الشمسية لتوليد طاقة نظيفة ومتجددة، ووجود آلية للتحكم بجميع وحدات الإضاءة الخارجية، واستبدال 100% من مصابيح الفلورسنت بمصابيح LED بغرض توفير الطاقة

وأضافت، أن الوفد تفقد أيضًا تنفيذ خطة التحول الرقمي على مستوى المستشفى لتقليل الورق المستخدم، فضلًا عن استبدال جميع أجهزة ضغط الدم الزئبقية وموازين الحرارة ببدائل آمنة ودقيقة، ومحطة شحن السيارات الكهربائية، حيث يتم استخدام التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة في وسائل النقل داخل المستشفى، بالإضافة إلى الموقف الخاص بالدراجات الهوائية، لتشجيع الأطقم الطبية، والإدارية، والزوار على استخدام الدراجات الهوائية وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أن زيارة وفد من الشركاء الأوروبيين رفيعي المستوى إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي التابع للهيئة في جنوب سيناء تساهم في تعزيز الشراكات الدولية في مجال الرعاية الصحية ومشاركة التجارب الناجحة، مضيفًا أنه من خلال عرض جهودنا في تحقيق الاستدامة والابتكار في الخدمات الصحية، نحن نسعى إلى تقديم نموذج رائد يُحتذى به على المستوى الدولي.

وأكد الدكتور السبكي، أنه يعكس تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي لأول مستشفى خضراء حكومي في مصر الرؤية الاستراتيجية لهيئة الرعاية الصحية في تعزيز بناء مجتمع صحي ومستدام، ونحن فخورون بالاعتراف الدولي الذي حظينا به من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء لمستشفيي شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء والرمد التخصصي ببورسعيد، متابعًا: نحن ملتزمون بالتقدم المستمر والتحسين المستمر، وسنواصل تقديم الخدمات الطبية عالية الجودة بروح الابتكار والمسئولية.

ومن جانبه، أشاد وفد المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها (ECDC)، بمستشفى شرم الشيخ الدولي والتحول الأخضر في الرعاية الصحية، وبخاصة محطة شحن السيارات الكهربائية كأحد التقنيات الحديثة الموفرة للطاقة، كما صرح الوفد أن مستشفى شرم الشيخ الدولي مثال للمستشفى الأخضر يحتذى به دوليًا.

وأعرب الوفد، عن سعادته بالزيارة وتقديرهم البالغ للجهود الرامية لتحقيق الاستدامة والتحول الأخضر في مجال الرعاية الصحية في الهيئة العامة للرعاية الصحية، من خلال نموذج مستشفى شرم الشيخ الدولي، مؤكدين أن رؤيتهم الطموحة والتزامهم بالابتكار والتطوير يجعلهم نموذجًا يُحتذى به على المستوى العالمي، وأضاف الوفد نحن مؤمنون بأهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات الصحية العالمية، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع مصر في مجال الرعاية الصحية والتبادلات والشراكات المثمرة لتعزيز الجهود وتحقيق الأهداف المشتركة.