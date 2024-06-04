استعدادات المجمعات الاستهلاكية لعيد الأضحى ببني سويف

اجتمع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بوكيل وزارة التموين المهندس وصفي عبد الله والمحاسب حسن هلال، مدير فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة، لبحث إمكانية انشاء فرع جديد للشركة المصرية لتجارة الجملة ضمن جهود التوسع في منافذ البيع من معرض ومجمعات استهلاكية لتوفير السلع الأساسية بالشكل المطلوب، بجانب مناقشة الموقف التنفيذي لأرصدة السلع الاستراتيجية والأساسية والتموينية، واستعدادات المجمعات الاستهلاكية لاستقبال عيد الأضحى المبارك من خلال ضخ مزيد من السلع واللحوم بكافة أنواعها بأسعار مناسبة وأقل من السعر في السوق.

إنشاء فرع جديد للشركة المصرية لتجارة الجملة..

حيث ناقش المحافظ خلال الاجتماع مقترح اختيار موقع لإنشاء فرع جديد للشركة المصرية لتجارة الجملة، يهدف هذا الفرع إلى تلبية احتياجات المواطن السويفي، وتوفير السلع الأساسية بشكل دائم ومستمر، وبأسعار أقل من المعروض من السوق، موجها بتجهيز مقترح بالأماكن المناسبة ثم اختيار أفضلها وأنسبها لتعظيم العائد على المواطنين من التوسع في المجمعات الاستهلاكية.

وأكد وكيل الوزارة أنه يتم تنفيذ لتوجيهات المحافظ وطبقا لتعليمات الوزارة خطة تخفيضات شاملة على أسعار اللحوم بجميع أنواعها، لتخفيف العبء عن المواطنين، حيث يوجد حاليا بالشركة المصرية فرع بني سويف، السلع التالية: اللحوم البلدية الطازجة بسعر 300 جنيهًا/كجم، لحوم الخراف الحية بسعر 220 جنيه/كجم، اللحوم الضأن بسعر 320 جنيها/كجم، اللحوم السودانية بسعر 280 جنيها/كجم، والفراخ البرازيلية والبلدية بسعر 135 جنيها/كجم .

ومن جانبه شدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع الصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الصحية على محلات اللحوم ولضمان جوده وصلاحيه السلع واللحوم، من خلال تكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع الغير صالحة ومجهولة المصدر وفحص الثلاجات بكافة المنافذ والمحلات ومراجعة البيانات المدونة على السلع، وسحب العينات منها وتحليلها ، وكذا تفعيل الرقابة على المخابز ومراقبه الإنتاج للخبز وتوزيعه حسب حصه كل مخبز وتعيين مفتش تموين بكل مخبز وتكثيف المرور على المطاحن والمنافذ لضمان الانضباط وحسن الإنتاج والتوزيع.