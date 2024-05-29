اليوم.. الإسكان تغلق باب التقديم على 1747 قطعة أرض فى 15 مدينة جديدة

تنتهى وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، اليوم الخميس، من التقديم فى أراضى مشروع "مسكن"، ضمن أراضى الإسكان المتوسط والمميزة والأكثر تميزا، بعد أن تم فتح باب التقديم على الأراضى 1 أبريل الماضى.

وقال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن عدد العملاء الذين قاموا برفع إيصالات السداد على الموقع الإلكترونى لحجز قطع الأراضى السكنية بالطرح الرابع للتخصيص الفوري، لقطع الأراضى السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد «مسكن»، بنظام الطرح الدائم، بلغ أكثر من 65 ألف حاجز.

وأكد وزير الإسكان، أن هذا الإقبال الكبير من المواطنين على حجز الأراضى السكنية بالمدن الجديدة، هو دليل على نجاح توجه الدولة المصرية فى تنمية المدن الجديدة، مشيرا إلى أن الطرح الرابع، يضم 1747 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 65 قطعة أرض بمحور الأراضى الأكثر تميزًا بمدن (6 أكتوبر–15 مايو–الشروق–العاشر من رمضان)، بجانب 826 قطعة أرض بمحور الأراضى المميزة، بمدن (برج العرب الجديدة–ناصر الجديدة «غرب أسيوط»–ملوى الجديدة–الفشن الجديدة–أخميم الجديدة)، بالإضافة إلى 856 قطعة أرض بمحور الأراضى المتوسطة، بمدن (السادات–المنيا الجديدة–أسيوط الجديدة–بدر–غرب قنا–طيبة الجديدة).

وأوضح الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات–المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن عدد الحجوزات المبدئية للأراضى تجاوز 344 ألف حجز مبدئى، وقد بدأ حجز تلك الأراضى إلكترونيا منذ يوم الاثنين 1/4/2024، وينتهى الحجز منتصف ليل اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن هذا الطرح يأتى فى ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضى السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري، وذلك بهدف توفير قطع الأراضى للمواطنين الراغبين فى بناء مسكنهم الخاص، بشكل دائم ومُيسر، وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض).

وأضاف «عباس»، أن عدد المسجلين بالموقع الإلكترونى الخاص ببرنامج مسكن، تجاوز 346 ألف حساب مسجل، حيث يقوم الراغب فى الحجز بإنشاء حساب جديد (للعملاء الجدد)، واستيفاء البيانات المطلوبة، ثم يقوم باختيار المحور والمدينة المراد الحجز بهما، واختيار الموقع.

وأوضح المشرف على مكتب وزير الإسكان، أنه فى حالة التزاحم على قطعة الأرض الواحدة بمحور قطع الأراضى الأكثر تميزا، سيتم الرجوع إلى عملة السداد، والتى تعطى أفضلية للسداد بالدولار الأمريكى (تحويلًا من الخارج أو من الداخل شريطة مرور 60 يومًا على إيداعه بالبنك)، بينما قطع الأراضى المميزة والمتوسطة فيتم الرجوع إلى أعلى نسبة استكمال لباقى ثمن قطعة الأرض، وفى حالة التساوى سيتم الاحتكام إلى القرعة العلنية بين الحاجزين.