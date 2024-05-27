تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة والمحافظات

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات ولاسيما بعدما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية غرة شهر ذي الحجة.



وطبقا للحسابات الفلكية فإن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس، ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفي محافظات جمهورية مصر العربية، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح ما بين 12 و20 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح ما بين 1 إلى 28 دقيقة، فيما كوالامبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 إلى 14 دقيقة على الترتيب.

غرة شهر ذي الحجة

وتابع، وبالتالي تكون غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الجمعة 7 يونيو، ويكون عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو المقبل.

موعد صلاة عيد الأضحى

القاهرة 5:18 ص

الاسكندرية 5:20 ص

طنطا 5:17 ص

الجيزة 5:18 ص

بورسعيد 5:11 ص

السويس 5:13 ص

العريش 5:5 ص

شرم الشيخ 5:11 ص

كفرالشيخ 5:17 ص

الفيوم 5:21 ص

بني سويف 5:21 ص

قنا 5:21 ص

