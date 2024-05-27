الإثنين 27 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى المبارك في القاهرة والمحافظات

صلاة العيد
صلاة العيد

موعد صلاة عيد الأضحى المبارك.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات ولاسيما بعدما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية غرة شهر ذي الحجة.

txt

مع اقتراب العيد.. تعرف على وقت ذبح الأضاحي

txt

مع اقتراب العيد.. تعرف على أسعار الأضاحي في مصر


وطبقا للحسابات الفلكية فإن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس، ذلك اليوم "يوم الرؤية"، وفي محافظات جمهورية مصر العربية، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح ما بين 12 و20 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح ما بين 1 إلى 28 دقيقة، فيما كوالامبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 إلى 14 دقيقة على الترتيب.

غرة شهر ذي الحجة 
وتابع، وبالتالي تكون غرة شهر ذو الحجة فلكيًا يوم الجمعة 7 يونيو، ويكون عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو المقبل.
موعد صلاة عيد الأضحى
القاهرة 5:18 ص
الاسكندرية 5:20 ص
طنطا 5:17 ص
الجيزة 5:18 ص
بورسعيد 5:11 ص
السويس 5:13 ص
العريش 5:5 ص
شرم الشيخ 5:11 ص
كفرالشيخ 5:17 ص
الفيوم 5:21 ص
بني سويف 5:21 ص
قنا 5:21 ص
 

مواد متعلقة

مع اقتراب العيد.. تعرف على وقت ذبح الأضاحي

المنيا ترفع درجة الإستعداد لإستقبال عيد الأضحى المبارك

تعرّف على مهام أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم خلال موسم عيد الأضحى

التموين تطرح 20 ألف رأس ماشية و5 آلاف ضأن مبرد خلال عيد الأضحى

مع اقتراب العيد.. تعرف على أسعار الأضاحي في مصر

قبل العيد.. ما هى شروط الأضحية؟
الجريدة الورقية