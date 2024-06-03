تدريب 67 من العاملين بصحة الفيوم على التخلص من النفايات الخطرة

نفذت وحدة التخلص من النفايات الطبية الخطرة بمديرية الصحة بالفيوم، بقيادة الدكتورة زينب فتيح -مديرة الوحدة تدريبا اليوم الاثنين ل67 من العاملين بمستشفيات الصحة والتامين الصحى وذلك بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية.وذلك برعاية الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم وتحت اشراف الدكتور محمد عبد التواب -مدير الشئون الوقائية.

وقام بالتدريب و حدة النفايات الطبية الخطرة بالمديرية باشراف الدكتورة ز ينب فتيح - مدير الإدارة ومحمود فرحات - مراقب اول الادارة وصالح عطيه - مراقب اول الادارة.

وتناول التدريب كيفية التعامل والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة وحضر التدريب رؤساء فرق مكافحة العدوي بالمستشفيات واعضاء من فرق مكافحة العدوي بالمستشفيات ومسؤلي غرف النفايات بالمستشفيات والمسئولين عن التخلص الآمن من النفايات الخطرة.

تدريب على نظم المعلومات

وقت سابق نظم مركز تدريب وتكنولوجيا المعلومات بالفيوم بقيادة محمود طه عبد الرحمن -مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيوم و باشراف الدكتور احمد محمد الملوانى -المشرف على مركز المعلومات تدريبا لـ 15 من العاملين بمراكز المعلومات بالمديرية والمستشفيات والادارات الصحية على اساسيات الشبكات وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم واللواء المهندس الدكتوراشرف محمد عبد العليم -مساعد الدكتورخالد عبد الغفار- وزير الصحة والسكان لنظم المعلومات والتحول الرقمى وتحت اشراف المهندسة رانيا فوزى ‐ القائم باعمال مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بوزارة الصحة والسكان والمهندس اشرف طلعت -مدير ادارة الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الصحة و تنفيذا لرؤية مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات الصحية والاحصاء بتنفيذ الدورات التدريبية بالفروع التابعة للمركز.

تناول التدريب موضوعات تعريف الشبكات وفوائدها -انواع الشبكات -مشاركة البيانات - البروتوكولات المستخدمة -الحوسبة السحابية -انواع الكابلات -OSI موديل.

وقام بالتدريب المهندس احمد ابراهيم عبد العظيم -عضو فريق الشبكات وتطوير تكنولوجيا المعلومات بمركز معلومات وزارة الصحة والسكان.

واستمر التدريب لمدة 5 أيام بمركز تدريب تكنولوجيا المعلومات بمديرية الصحة بالفيومانتهت الدورة بعقد اختبار للمتدربين وقام بالتنسيق للدورة دعاء كمال -عضو مركز معلومات المديرية.

















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