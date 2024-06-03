غلق جزئي لمصنع لحوم في حملة تفتيشية على المنشآت الغذائية ببلبيس

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الاثنين، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة بلبيس، يرافقه مراقب أول المديرية، ومراقب أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومديرة الإدارة الصحية ببلبيس، ومفتشي مكتب الأغذية بإدارة بلبيس.

تم خلال الحملة التي تمت في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية؛ المرور على عدد من المنشآت الغذائية.

وبالفحص، تبين وجود جزء من مصنع لمنتجات اللحوم يمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، وتم مخاطبة الجهات المختصة للقيام بالغلق الجزئي للمصنع، حفاظاً على صحة المواطنين، كما تم ضبط وإعدام أكثر من ٣ طن أغذية، حيث تم ضبط طن و٣٨٠ كجم مصنعات لحوم لسوء التخزين وأسماك منتهية الصلاحية، وتم إعدام ٢ طن و ١٩٠ كجم منتجات لحوم، ومعجنات، وزيت، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وفاسدة، وسحب عدد ٩ عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٣ محاضر جنحة صحية ضد المخالفات المضبوطة.

ووجه الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، باستمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، والضرب بيد من حديد ضد المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.