تفاصيل تطبيق “Angry GF” لحل الخلافات بين الأزواج والأصدقاء (فيديو)

كشف الدكتور أحمد سلمان، مساعد الشبكات وأمن المعلومات بجامعة جيمس ماديسون، تفاصيل إطلاق تطبيق يترجم المشاعر ويساعد الزملاء في العمل والرجال والسيدات على فهم مشاعر بعض لحل الخلافات الزوجية، وهو تطبيق “Angry GF”.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى اليوم الأحد، الذكاء الاصطناعي يمرن نموذجا على عدد كبير من البيانات ذات صلة بالعلاقات الإنسانية وغيرها من الاستخدامات، وفي التطبيق الذي نتحدث عنه، غفإنه جرى تدريبه على نموذج مشابه لشات جي بي تي".

وأوضح: "وفقا للبيانات، فإن التطبيق يقوم بعمل عدة سيناريوهات تساعد الرجال على فهم السيدات، مع العلم أن طريقة تفكير السيدات مختلفة عن الرجال، وإحدى مؤسسات التطبيق قالت إنها شاركت في إطلاقه بسبب كثرة علاقاتها العاطفية الفاشلة، واستخدمت هذا التطبيق لحل مشكلات التواصل".

الاتصال الفعّال: التحدث بصراحة وبهدوء حول المشكلة، والاستماع بعناية إلى وجهات نظر الطرف الآخر دون انقطاع.

طرق حل الخلافات بين الأزواج

التفاهم والتعاطف: محاولة فهم مشاعر الشريك ووضع نفسك في موقعه، مما يساعد على بناء تفاهم أعمق وتعزيز العلاقة.

التفكير بشكل إيجابي: التركيز على الجوانب الإيجابية في العلاقة والشريك، وعدم التململ من الصغائر.

استخدام تقنيات حل النزاعات: مثل التفاوض والمساومة، والبحث عن حلول تلبي احتياجات الطرفين.

اللجوء للمساعدة الاحترافية: في بعض الأحيان، يكون من المفيد اللجوء إلى مستشار زواجي أو معالج نفسي للمساعدة في فهم القضايا الأساسية وتقديم النصائح المناسبة.

التعلم من الخلافات السابقة: استخدام الخلافات السابقة كفرصة للنمو والتعلم، وتحسين الاتصال والتفاهم في المستقبل.

الحفاظ على الاحترام والودّ: تجنب الإساءة والانتقام، والاحتفاظ بالاحترام والود بين الشريكين حتى في أثناء النزاع.