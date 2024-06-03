سويسرا تقرر اعتقال وزراء إسرائيليين وقادة من حركة "حماس" حال وصولهم

تعتزم سويسرا اعتقال وزراء إسرائيليين وقادة من حركة "حماس" إذا وصلوا سويسرا في حال قررت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحقهم.

وقال البرلمان السويسري في بيان: "سوف تفي سويسرا بالتزاماتها الدولية إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق أعضاء في الحكومة الإسرائيلية وقادة "حماس". وقد تعهدت الحكومة بهذا الالتزام يوم الاثنين ردا على عدة أسئلة من النواب".

وأعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في وقت سابق أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" في غزة يحيى السنوار وقائد كتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، محمد دياب إبراهيم (الضيف) ورئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية.

حزب الله يقصف مستوطنة شلومي شمال إسرائيل بالصاوريخ

افادة قناة القاهرة الاخبارية عن أعلن حزب الله، أنه قصف بالأسلحة الصاروخية مبنيين يتمركز فيهما جنود جيش الاحتلال في مستوطنة شلومي شمال إسرائيل.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلي، أن صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي تزامنا مع سقوط صاروخين بمناطق مفتوحة في شلومي شمال إسرائيل، مشيرة إلى

اندلاع حرائق في الجولان وفي الجليل الأعلى بالقرب من قرية جلعاد.

الناتو يبحث مع عدد من المسؤولين عن أحدث التطورات على الساحة الدولية

يبحث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج مع وزيرة دفاع لوكسمبورج يوريكو باكس، غدًا الثلاثاء، أحدث التطورات على الساحة الدولية، لا سيما ما يتعلق بالأزمة الروسية-الأوكرانية.

وأوضح الناتو -في بيان اليوم الإثنين- أن ذلك يأتي خلال استقبال أمين عام الناتو لوزيرة دفاع لوكسمبورج، غدًا، وذلك في مقر الناتو بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وفي سياق منفصل، يتوجه الأمين العام لحلف الناتو إلى العاصمة الفنلندية هلسنكي، بعد غدٍ الأربعاء ، في زيارة تستغرق يومين؛ لعقد محادثات مع رئيس فنلندا ألكسندر ستوب، تتناول أحدث التطورات على الساحة العالمية.

وأوضح الناتو أنه من المقرر أن يعقد ستولتنبرج وستوب مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في ثاني أيام الزيارة، كما سيشارك المسئولان في مناقشة خاضعة للإشراف يستضيفها المجلس الأطسي في فنلندا.

ومن المقرر أن يلتقي أمين عام الناتو برئيس وزراء فنلندا بيتري أوربو، ووزيرة الخارجية إيلينا فالتونين، وكذلك وزير الدفاع أنتي هاكانين.

من المتوقع أن تبحث الاجتماعات المشتركة بين الأمين العام للناتو والمسئولون الفنلنديون رفيعو المستوى أحدث التطورات في الأزمة الروسية-الأوكرانية، بجانب الجهود التي تبذلها فنلندا في أمن ودفاع الحلفاء باعتبارها عضوًا حديثًا في حلف الناتو.