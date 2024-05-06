خبير سياحي: لدينا 25 محمية طبيعية مناسبة للاحتفال بشم النسيم

أكد أبو الحجاج العماري، الخبير السياحي، أن مصر غنية بالمحميات الطبيعية وتمتلك 25 محمية طبيعية على أعلى مستوى في الجمال والطبيعة والكائنات المتنوعة بالبيئة، مشددًا على أن وزارة البيئة هذا العام تعمل على توفير للمواطنين تجربة فريدة فيما يتعلق بالاحتفال بشم النسيم وسط أجواء الطبيعة.

25 محمية طبيعية

وأوضح “العماري”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، أن وزارة البيئة في احتفالات شم النسيم تطلق شعار “لا تأخذ شيئا ولا تترك شيئا”، وذلك من أجل الحفاظ على الأماكن نظيفة في هذه المناسبة.

وشدد على أن المحميات الطبيعية في مصر مشهورة على مستوى العالم بأكمله، مثل محمية وادي الريان، ومحمية قارون ومحمية بحيرة البردويل، ومحمية رأس محمد علي رأسهم، ووادي الجمال جنوب البحر الأحمر، ومحمية وادي علبة مصنفة من أهم المحميات في الجمال وبها 1000 نوع من التنوع البيئي، مؤكدًا أن من أهم سبل الأمان التي تم توفيرها للزائرين تواجد منقذين بالحميات البحرية، وباحثين لتعريف الزوار بأهمية المحميات ودورها في حماية الطبيعة.