تكريم المتميزين في احتفال مياه القليوبية بعيد العمال

نظمت الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، حفلا ًلتكريم العاملين المتميزين على مستوى الشركة، تحت رعاية المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وبحضور قيادات الشركة، يأتي ذلك في ضوء حرص الشركة على الاهتمام بالعنصر البشري في مختلف مواقع العمل بما يسهم في رفع الإنتاجية وتحفيز جميع العاملين وتزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال.

وفى بداية الاحتفال رحب المهندس مصطفى مجاهد بالعاملين وأسرهم معربًا عن سعادته بهذا الاحتفال والذى تحرص الشركة على إقامته كل عام، موجهًا الشكر والتقدير للجميع على جهودهم الواضحة التى يبذلونها طوال العام، ولإخلاصهم وتفانيهم في أداء عملهم .

وأضاف رئيس الشركة، أن هذه المناسبة لها واقع كبير على العاملين وتوفير بيئة عمل إيجابية تعزز ولائهم الوظيفي وتقوي العلاقات بين الزملاء في المكان الواحد، كما أنها من أهم العوامل التي تعمل على بناء المؤسسات بشكل جيد وتساهم في رفع الإنتاجية وترسيخ ثقافة التميز لديهم، بالإضافة إلى تعزيز روح الإبداع والابتكار لدى العاملين وتشجعهم لرفع فاعلية الأداء والتطوير والتميز في العمل من أجل الإرتقاء وتقديم خدمة افضل للمواطنين.

وفى نهاية الإحتفال تم منح العاملين المكرَّمين جائزة مالية قيِّمة وشهادات تقدير كما وجه العاملون الشكر لرئيس الشركة على إهتمامه بالجوانب الإجتماعية والإنسانية التي تخص العاملين مُعبرين عن سعادتهم وشكرهم بهذا التكريم ولما لمسوه من مشاعر الحب والتقدير، كما تم إلتقاط صورة تذكارية للمكرمين .