وزير الري يلتقى سفير تنزانيا بالقاهرة ويبحث تعزيز التعاون بين البلدين بمجال المياه

استقبل الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، السفير ريتشارد موتايوبا، سفير دولة تنزانيا بالقاهرة، معربًا عن سعادته بلقائه، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يأتى في إطار التعاون الوثيق القائم بين مصر وتنزانيا ورغبة مصر فى تعزيز هذا التعاون المميز.

ومن جانبه أعرب موتايوبا عن سعادته بلقاء الدكتور سويلم، وحرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر فى المجالات كافة فى ظل العلاقات الطيبة بين الدكتور سويلم، ووزير المياه التنزانى، متوجهًا بالشكر للدولة المصرية على ما تقدمه من دعم لدولة تنزانيا في مجال الموارد المائية والرى.

وأكد الدكتور سويلم على عمق العلاقات المصرية التنزانية على الأصعدة كافة، حيث يمثل نهر النيل شريان الحياة الذى يربط دول الحوض كافة معًا، مشيرًا إلى أن مصر طالما لعبت دورًا رائدًا لدعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

وتم خلال اللقاء استعراض موقف المشروعات التى يتم تنفيذها تحت مظلة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، التي تم من خلال إنشاء عدد (٣٠) بئرًا جوفية في العديد من المناطق النائية لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني دولة تنزانيا الشقيقة، حيث تم الاتفاق على الاستمرار فى تفعيل مواد مذكرة التفاهم لحفر عدد (٣٠) بئرًا جوفية أخرى وتنفيذ عدد (٢) من سدود حصاد مياه الأمطار طبقًا لمتطلبات الجانب التنزانى.

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب التنزانى للمشاركة فى المبادرة الدولية للتكيف مع التغيرات المناخية AWARe، مشيرًا لأهمية هذه المبادرة لدولة تنزانيا فى توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات على الأرض فى مجال التكيف في قطاع المياه ومواجهة التحديات الناجمة عن تغير المناخ ، كما أشار سيادته لأهمية استفادة دولة تنزانيا من الدورات التدريبية التى يقدمها "المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخي"، الذى أنشأته مصر لتدريب وبناء قدرات المتخصصين الأفارقة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية تحت مظلة مبادرة AWARe.