محافظ بني سويف يتابع بدء العمل بعيادة أورام الثدي بمبنى الهلال

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استمرار الجهود وتعزيز التعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية لتحسين مستوى الخدمات الحيوية التي تقدم لجمهور المواطنين بشكل يومي وأساسي، خاصة قطاع الصحة ، مشيرا إلى أهمية الخطوة التي ينفذها فرع التأمين الصحي، والتي تمثلت في بدء استقبال مرضي أورام الثدي بعيادة السلام بمبني الهلال، وذلك في إطار خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي، بقيادة الدكتور محمد ضاحي؛ للتيسير على المرضى والمنتفعين من توفير كافة الخدمات، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة في هذا الجانب

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير أعده الدكتور محمد يحيي إسماعيل مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بنى سويف، والذي تضمن الإشارة بدء العمل بعيادة لجنة اورام الثدي و قيام مدير الفرع بالمرور على العيادة ومتابعة سير العمل بإنتظام وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات، وذلك في حضور الدكتور حنان خلف مديرة الشئون الطبية، والدكتور احمد يسرى عضو ادارة الشئون الطبية، وأعضاء اللجنة كل من الدكتور عبدالغني محمد عبد الغني، والدكتورة هبه احمد مصطفي و الدكتورة فاطمة احمد عباس و الدكتورة عبلة السيد محمود استشاري الأورام والدكتور ياسر قطب استشارى الاورام بالتأمين الصحي ومقرر اللجنة.

وأضاف" د. يحيى" أن العيادة أعدت بكامل التجهيزات اللازمة لاستقبال المرضي بشكل جيد ،مؤكدا على أن العيادة تعتبر إضافة قوية ونوعية لمنظومة الخدمات بالتأمين الصحي ببنى سويف ،خاصة في ظل زيادة عدد المصابين بأورام الثدي بالمحافظة

وأكدت الدكتورة حنان خلف محمد مديرة الشئون الطبية بالفرع، أن افتتاح عيادة لجنة أورام الثدي تساهم في تقديم أفضل خدمة طبية ذلك ضمن خطة التطوير لكافة العيادات تحت إشراف الدكتور خالد موافى رئيس الإدارة المركزية للشئون الطبية والدكتورة ريهام مدحت مدير الإدارة العامة للخدمات الطيية

FB_IMG_1717074920084

FB_IMG_1717074924723